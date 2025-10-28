ETV Bharat / state

कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश: दिल्ली में आज क्लाउड सीडिंग का परीक्षण, कानपुर से आएगा विशेष विमान

कानपुर से विमान के आने के बाद दिल्ली में आज पहला क्लाउड सीडिंग परीक्षण होगा: मंत्री सिरसा

FIRST CLOUD SEEDING IN DELHI
दिल्ली में आज आर्टिफिशयल रेन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2025 at 10:10 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: प्रदूषण से हांफ रही दिल्ली को आज राहत मिल सकती है. एक लंबे समय से चल रही क्लाउड सीडिंग की कवायद को आज अंजाम मिल सकता है. मंगलवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राजधानी में पहला क्लाउड सीडिंग परीक्षण आज किया जाएगा, इसके लिए जरूरी है कि दृश्यता में सुधार हो और कानपुर से विमान दिल्ली पहुंचने पर क्लाउड सीडिंग किया जा सकता है. मंत्री सिरसा ने जानकारी दी कि कानपुर में दृश्यता वर्तमान में 2,000 मीटर है और जैसे ही यह 5,000 मीटर तक पहुंचेगी, विमान परीक्षण के लिए उड़ान भरेगा.

"कानपुर में दृश्यता में सुधार होने पर विमान दिल्ली पहुंचेगा क्लाउड सीडिंग परीक्षण आज किया जाएगा"-मंत्री सिरसा

सिरसा, संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा और समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज मंगलवार सुबह आईटीओ घाट पर छठ के समापन अवसर पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ थे. सिरसा ने कहा, "यह त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया गया. कल सीएम रेखा गुप्ता ने डूबते सूर्य की पूजा की और आज उन्होंने उगते सूर्य से दिल्ली की प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगा.''

AAP पर साधा निशाना
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने छठ पर्व के "नकारात्मकता फैलाने" के लिए AAP पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "पिछले तीन दिनों से AAP नकारात्मकता फैला रही है, उन्हें उत्सव में शामिल होना चाहिए था छठी मैया उन्हें सद्बुद्धि दें।"

राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने की चर्चा लंबे समय से चल रही है, बहुप्रतीक्षित क्लाउड सीडिंग प्रयोग की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं, सरकार ने पिछले हफ़्ते बुराड़ी के ऊपर एक परीक्षण उड़ान भरी थी. परीक्षण के दौरान, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यौगिकों की थोड़ी मात्रा विमान से छोड़ी गई. हालांकि, क्लाउड सीडिंग के लिए आवश्यक 50 प्रतिशत की तुलना में, 20 प्रतिशत से भी कम वायुमंडलीय नमी के कारण, वर्षा नहीं हो सकी.

पिछले हफ्ते, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच उपयुक्त बादल बनने की संभावना का संकेत दिया है. गुप्ता ने पिछले गुरुवार को X पर एक पोस्ट में कहा, "अगर परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो दिल्ली में 29 अक्टूबर को पहली कृत्रिम वर्षा हो सकती है।"

दिल्ली सरकार ने 25 सितंबर को आईआईटी कानपुर के साथ क्लाउड सीडिंग के पांच परीक्षण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से सभी उत्तर-पश्चिम दिल्ली में किए जाने की योजना है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पहले आईआईटी कानपुर को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किसी भी समय परीक्षण करने की अनुमति दी थी. केंद्रीय पर्यावरण, रक्षा और गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो सहित 10 से अधिक केंद्रीय और राज्य विभागों से भी मंज़ूरी प्राप्त कर ली गई है.

क्लाउड सीडिंग में कितना खर्चा
दिल्ली मंत्रिमंडल ने 7 मई को कुल 3.21 करोड़ रुपये की लागत से पांच क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी. हालांकि, प्रतिकूल मौसम और मानसून की स्थिति के कारण इस अभ्यास को कई बार स्थगित करना पड़ा, जिसमें मई के अंत, जून की शुरुआत, अगस्त, सितंबर और हाल ही में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की समय-सीमाएं शामिल हैं.

