दिल्ली बनेगी देश की 'सिविक-टेक कैपिटल': युवाओं के आइडियाज अब सीधे सरकारी सिस्टम का हिस्सा होंगे
दिल्ली सरकार ने नागरिक समस्याओं के तकनीकी समाधानों के लिए 'दिल्ली नेक्स्ट' कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका लक्ष्य दिल्ली को 'सिविक-टेक कैपिटल' बनाना है
Published : July 3, 2026 at 9:11 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली अब केवल देश की राजनीतिक राजधानी ही नहीं, बल्कि तकनीक के जरिए शासन सुधारने वाली 'सिविक-टेक कैपिटल' के रूप में पहचानी जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कोसिविक-टेक इनोवेशन प्रोग्राम ‘दिल्ली नेक्स्ट - कोड, क्रिएट ऐंड चेंज’ की औपचारिक शुरुआत की. यह पहल इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह महज एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि युवाओं के इवोनेशन को सीधे दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में एकीकृत करने का एक प्रयास है.
पारंपरिक हैकाथॉन से आगे की सोच
आमतौर पर हैकाथॉन का समापन पुरस्कार वितरण और तालियों के साथ हो जाता है, लेकिन 'दिल्ली नेक्स्ट' की रूपरेखा बिल्कुल अलग है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि चयनित शीर्ष 60 टीमों के मॉडलों को केवल फाइलों में बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार उन्हें 'पायलट प्रोजेक्ट' के रूप में धरातल पर उतारेगी. संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से इन समाधानों का परीक्षण होगा और सफल मॉडलों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी कामकाज का स्थायी हिस्सा बनाया जाएगा.
युवाओं की प्रतिभा पर भरोसा
समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, "आज शासन व्यवस्था केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं रह सकती. सुशासन के लिए तकनीक, इनोवेशन और जनभागीदारी का मेल अनिवार्य है. हमारे युवा देश का भविष्य ही नहीं, बल्कि विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाले हमारे सबसे उज्ज्वल वर्तमान हैं." उन्होंने युवाओं को सिर्फ प्रतियोगी नहीं, बल्कि शासन में 'बराबर का सहभागी' बताया.
चुनौतियों का डेटा-आधारित समाधान
'दिल्ली नेक्स्ट' के जरिए दिल्ली की उन समस्याओं पर प्रहार किया जा रहा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं. इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जलभराव की समस्या, ट्रैफिक प्रबंधन, स्मार्ट पार्किंग, वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम और नागरिक सेवाओं को डिजिटल बनाने जैसे गंभीर विषय शामिल हैं.
मेंटरशिप और भविष्य की राह
विजेता टीमों को सिर्फ इनाम ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक मार्गदर्शन भी मिलेगा. प्रत्येक टीम को संबंधित सरकारी विभागों के मेंटर्स के साथ जोड़ा जाएगा. इससे उन्हें न केवल काम करने का अनुभव मिलेगा, बल्कि वे एक स्पष्ट रोडमैप के साथ अपने समाधानों को बड़े स्तर पर लागू कर सकेंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना है जहां सरकार, स्टार्टअप्स, उद्योग और शिक्षण संस्थान मिलकर सुशासन के नए मॉडल पेश करें. उन्होंने कहा कि भविष्य की सरकारें केवल प्रशासन नहीं चलाएंगी, बल्कि डेटा, एआई और डिजिटल नवाचार के माध्यम से अधिक पारदर्शी और प्रभावी शासन प्रदान करेंगी.
कार्यक्रम तीन चरणों में संपन्न हुआ
- प्रथम चरण: जागरूकता अभियान के जरिए देशभर के 1 करोड़ से अधिक युवाओं तक पहुंच.
- द्वितीय चरण: 2.5 लाख से अधिक युवाओं का पंजीकरण और 5,000 से अधिक तकनीकी प्रस्तावों की प्राप्ति.
- अंतिम चरण: विशेषज्ञों की समिति द्वारा गहन मूल्यांकन के बाद शीर्ष 60 टीमों का चयन, जिन्होंने सीएम के समक्ष अपने वर्किंग प्रोटोटाइप का प्रदर्शन किया.
ये भी पढ़ें:
दिल्ली की बिजली कंपनियों पर अब CAG की नजर: LG ने 'रेगुलेटरी एसेट्स' की जांच के दिए आदेश
दिल्ली सरकार का सख्त आदेश: सभी निजी स्कूलों को 15 जुलाई तक बनानी होगी 'स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी'