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दिल्ली बनेगी देश की 'सिविक-टेक कैपिटल': युवाओं के आइडियाज अब सीधे सरकारी सिस्टम का हिस्सा होंगे

नई दिल्ली: दिल्ली अब केवल देश की राजनीतिक राजधानी ही नहीं, बल्कि तकनीक के जरिए शासन सुधारने वाली 'सिविक-टेक कैपिटल' के रूप में पहचानी जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कोसिविक-टेक इनोवेशन प्रोग्राम ‘दिल्ली नेक्स्ट - कोड, क्रिएट ऐंड चेंज’ की औपचारिक शुरुआत की. यह पहल इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह महज एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि युवाओं के इवोनेशन को सीधे दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में एकीकृत करने का एक प्रयास है.

पारंपरिक हैकाथॉन से आगे की सोच

आमतौर पर हैकाथॉन का समापन पुरस्कार वितरण और तालियों के साथ हो जाता है, लेकिन 'दिल्ली नेक्स्ट' की रूपरेखा बिल्कुल अलग है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि चयनित शीर्ष 60 टीमों के मॉडलों को केवल फाइलों में बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार उन्हें 'पायलट प्रोजेक्ट' के रूप में धरातल पर उतारेगी. संबंधित सरकारी विभागों के सहयोग से इन समाधानों का परीक्षण होगा और सफल मॉडलों को चरणबद्ध तरीके से सरकारी कामकाज का स्थायी हिस्सा बनाया जाएगा.

युवाओं की प्रतिभा पर भरोसा (ETV Bharat)

युवाओं की प्रतिभा पर भरोसा

समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, "आज शासन व्यवस्था केवल नीतियां बनाने तक सीमित नहीं रह सकती. सुशासन के लिए तकनीक, इनोवेशन और जनभागीदारी का मेल अनिवार्य है. हमारे युवा देश का भविष्य ही नहीं, बल्कि विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाले हमारे सबसे उज्ज्वल वर्तमान हैं." उन्होंने युवाओं को सिर्फ प्रतियोगी नहीं, बल्कि शासन में 'बराबर का सहभागी' बताया.

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