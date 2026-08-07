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दिल्ली बनेगी ग्लोबल एजुकेशन हब: प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रारूप विधेयक को मिली मंजूरी

इस नए विधेयक के कानून बनने के बाद राजधानी के छात्रों को इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी. उन्हें अपने ही शहर में विश्वस्तरीय, आधुनिक और प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. इससे छात्रों के सामने अध्ययन के लिए अधिक और बेहतर विकल्प उपलब्ध होंगे, परिवारों पर पड़ने वाला अनावश्यक आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा.

मुख्यमंत्री ने उस पुरानी विसंगति का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिससे दिल्ली के छात्र वर्षों से जूझ रहे थे. उन्होंने कहा कि देश की राजनीतिक और प्रशासनिक राजधानी होने के बावजूद दिल्ली उन चुनिंदा बड़े क्षेत्रों में शामिल रही है, जहां निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कोई स्पष्ट और ठोस कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं था. इस प्रशासनिक रिक्तता के कारण बड़ी संख्या में मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूरी में पड़ोसी राज्यों या फिर विदेश का रुख करना पड़ता था.

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के युवाओं को अपने ही शहर में उत्कृष्ट शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना, अनुसंधान और रिसर्च एंड इनोवेशन को नई गति देना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करना, उद्योगों के साथ अकादमिक सहयोग को मजबूत करना तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक साझेदारियों को बढ़ावा देना है. यह पूरी पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की मूल भावना के बिल्कुल अनुरूप है.

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस कदम को दिल्ली को वैश्विक मानचित्र पर एक प्रमुख उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर बताया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह विधेयक दिल्ली में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नए और स्वर्णिम युग का सूत्रपात करेगा. इसके जरिए राजधानी में विश्वस्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक आधुनिक, पूरी तरह पारदर्शी और प्रभावी कानूनी ढांचा तैयार किया जा रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली को वैश्विक स्तर पर एक बड़ा एजुकेशन हब बनाने की दिशा में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने 'प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं निगमित किए जाने संबंधी बहुप्रतीक्षित प्रारूप विधेयक' को औपचारिक मंजूरी दे दी है. अब दिल्ली कैबिनेट से इस अहम प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद, इस विधेयक को विचार और अंतिम रूप से पारित किए जाने के लिए दिल्ली विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा.

"आज हमने उस ऐतिहासिक विसंगति को हमेशा के लिए दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है. यह कानून केवल कुछ नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का साधन नहीं है, बल्कि यह इस बात की पूर्ण गारंटी है कि दिल्ली के युवाओं को अब उनके अपने शहर में विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा मिल सके. हमारा एकमात्र और स्पष्ट उद्देश्य दिल्ली को भारत की 'नॉलेज कैपिटल' के रूप में स्थापित करना है."- आशीष सूद, शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार

सीमित भूमि के अनुरूप आधुनिक और हाई-टेक परिसरों का मॉडल

दिल्ली की भौगोलिक स्थिति और सीमित भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में एक बेहद व्यावहारिक और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया गया है. इसके तहत पारंपरिक और बड़े भू-भाग (लैंड पार्सल) आधारित परिसरों की पुरानी अनिवार्यता से आगे बढ़कर नए युग के शहरी परिसरों का रास्ता साफ किया गया है. अब केवल बड़े क्षैतिज परिसरों पर जोर देने के बजाय शिक्षा की गुणवत्ता, पर्याप्त और उन्नत बुनियादी ढांचे, उच्च अनुसंधान क्षमता, छात्र केंद्रित सुविधाओं तथा संस्थागत प्रशासन (गवर्नेंस) जैसे महत्वपूर्ण मानकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी. इस प्रावधान से अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं और उनके ऑफ-कैंपस केंद्रों के लिए भी दिल्ली में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना आसान हो जाएगा. इससे दिल्ली जैसे महानगर में आधुनिक, बहुमंजिला और हाई-टेक शहरी परिसरों का तेजी से विकास हो सकेगा.

छात्रों के हित सर्वोपरि: 25 प्रतिशत सीटें रहेंगी आरक्षित

इस नए विधेयक की सबसे बड़ी विशेषता छात्रों के हितों का व्यापक संरक्षण है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम में दिल्ली के स्थानीय विद्यार्थियों के लिए लागू आरक्षण नीति के अनुसार 25 प्रतिशत सीटें पूरी तरह आरक्षित रहेंगी. इसके अलावा, सभी शिक्षण संस्थानों में पारदर्शी और पूरी तरह भेदभावरहित प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा. प्रवेश परीक्षाओं, शैक्षणिक सत्रों, मूल्यांकन और ओवरऑल एजुकेशन क्वालिटी में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी किया गया है, ताकि छात्रों और अभिभावकों का व्यवस्था के प्रति अटूट विश्वास कायम हो सके.

'दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी' का होगा गठन

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के सुचारू संचालन में पूर्ण जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक बेहद मजबूत और स्वतंत्र नियामकीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है. इसके तहत 'दिल्ली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रेगुलेटरी अथॉरिटी' का गठन किया जाएगा. यह प्राधिकरण शिक्षण व्यवस्था, उच्च स्तरीय अनुसंधान, संस्थागत प्रशासन, प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षाओं, छात्र रिकॉर्ड्स और विश्वविद्यालयों के समग्र प्रदर्शन की कड़ी निगरानी रखेगा. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर इस प्राधिकरण के पास तत्काल सुधारात्मक निर्देश जारी करने की पूर्ण शक्ति होगी.

किसी भी नए निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करने से पहले उसके प्रत्येक प्रस्ताव की बहुस्तरीय और सूक्ष्म जांच की जाएगी. इसके लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अधिकृत प्रतिनिधियों और वित्त विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा. यह समिति सभी प्रस्तावों का गहन परीक्षण करने के बाद अपनी संस्तुति देगी, जिसके आधार पर ही विश्वविद्यालयों को अंतिम मंजूरी मिलेगी. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय पूरी तरह सेल्फ-फायनांसड होंगे और इन्हें सरकार से कोई नियमित वित्तीय अनुदान नहीं मिलेगा. हालांकि, वे नियमों के दायरे में रहकर विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं और शोध वित्तपोषण के लिए पूरी तरह पात्र होंगे.

दिल्ली को भारत की नॉलेज कैपिटल बनाना है लक्ष्य: शिक्षा मंत्री आशीष सूद

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दशकों से दिल्ली ने एक अजीब विरोधाभास देखा है. भारत की राजधानी होने के नाते यह शहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का सबसे बड़ा केंद्र तो बना, लेकिन गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख केंद्र नहीं बन पाया. पड़ोसी राज्यों में लगातार विश्वस्तरीय निजी विश्वविद्यालय स्थापित होते रहे, जबकि दिल्ली के मेधावी छात्रों को अच्छे संस्थानों की तलाश में अपने ही घर से दूर जाना पड़ता था.

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