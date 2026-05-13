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दिल्ली बनेगी ग्लोबल लॉजिस्टिक्स हब: बाहर शिफ्ट होंगे थोक बाजार, 24 घंटे काम करेंगे गोदाम

दिल्ली के बाहरी इलाकों में अर्बन कंसोलिडेशन एंड लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर (UCLDC) बनेंगे.

मंत्रियों से साथ बैठक करती सीएम रेखा
मंत्रियों से साथ बैठक करती सीएम रेखा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 13, 2026 at 7:10 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी में अब माल ढुलाई और सामान की डिलीवरी का अंदाज पूरी तरह बदलने वाला है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग नीति 2026 के खाके का ऐलान कर दिया है. इस नीति का सबसे बड़ा असर दिल्ली की सड़कों पर दिखेगा, शहर के भीतर भारी ट्रकों की नो-एंट्री का झंझट कम होगा और बाहरी इलाकों में आधुनिक लॉजिस्टिक्स सेंटर विकसित किए जाएंगे. सीएम ने साफ किया कि इस कदम से न केवल निवेश आएगा, बल्कि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से भी दिल्लीवालों को बड़ी राहत मिलेगी.

दिल्ली के बाहरी इलाकों में अर्बन कंसोलिडेशन एंड लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर (UCLDC) बनेंगे. बड़े ट्रक यहीं रुकेंगे और छोटा सामान इलेक्ट्रिक वाहनों से शहर में आएगा. वेयरहाउसिंग और माल ढुलाई की गतिविधियां अब दिन-रात यानी 24 घंटे संचालित हो सकेंगी. लाइसेंस की प्रक्रिया को भी सरल (सिंगल विंडो) बनाया जाएगा. मंडियों के पास आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इससे फल-सब्जियों की बर्बादी रुकेगी और लॉजिस्टिक्स लागत कम होने से सामान के दाम घट सकते हैं. सरकार ई-वाहनों (EVs) और सौर ऊर्जा से चलने वाले गोदामों को भारी बढ़ावा देगी.

लक्ष्य है जीरो एमिशन डिलीवरी
दिल्ली में वेयरहाउसिंग की 61 फीसद मांग ई-कॉमर्स से है. नई नीति के बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए डिलीवरी और तेज होगी. सरकार ने निवेशकों के लिए खजाना खोल दिया है. लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पर 50 फीसद तक की कैपिटल सब्सिडी (अधिकतम 50 करोड़ रुपये) दी जाएगी. इसके अलावा ब्याज में छूट और बिजली बिलों में राहत का भी प्रावधान है. पीपीपी (पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के जरिए प्राइवेट प्लेयर्स को बड़े प्रोजेक्ट्स में भागीदार बनाया जाएगा.

युवाओं के लिए नौकरियों की बौछार
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति से केवल व्यापार ही नहीं, बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा. वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग, आईटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लाखों नए अवसर पैदा होंगे. सरकार कौशल विकास के लिए प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देगी ताकि युवाओं को लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए ट्रेंड किया जा सके.

एआई तय करेगा ट्रकों का रूट
अब दिल्ली की सड़कों पर ट्रक स्मार्ट तरीके से चलेंगे. नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अनिवार्य किया जा रहा है. इससे रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी. सामान कहां पहुंचा, इसकी सटीक जानकारी मिलेगी. एआई बताएगा कि किस रास्ते पर ट्रैफिक कम है, ताकि समय और ईंधन दोनों की बचत हो सके. पूरी व्यवस्था पेपरलेस और पारदर्शी होगी. मास्टर प्लान दिल्ली 2041 के तहत शहर के भीड़भाड़ वाले थोक बाजारों को चरणबद्ध तरीके से पेरिपेरल (बाहरी) इलाकों में शिफ्ट किया जाएगा. इससे पुरानी दिल्ली जैसे इलाकों की सूरत बदलेगी और वहां चलने वाले लोडिंग-अनलोडिंग के भारी ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी.

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