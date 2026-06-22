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दिल्ली: शाहदरा रेलवे स्टेशन पर युवक की मौत मामले में तीन गिरफ्तार, 2 नाबालिग हिरासत में

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि मुजफ्फरनगर से पकड़े जाने के बाद इस मामले में आठ लोगों को हिरासत में लिया था.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कथित तौर पर धामा को घूंसे और लात मारकर घायल कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. घायल यात्री को तुरंत गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

दिल्ली पुलिस की माने तो, शनिवार को दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पर योग एक्सप्रेस में चढ़ते समय यात्रियों के बीच हुई अनबन हिंसक झगड़े में बदल गई, जिससे एक यात्री की मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी पंकज धामा के तौर पर हुई है. ट्रेन में चढ़ते समय अन्य यात्रियों के साथ हुई कहासुनी के बाद उन पर हमला किया गया और धक्का मुक्की की गई.

नई दिल्ली: शाहदरा रेलवे स्टेशन पर युवक की मौत मामले में गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने तीन बालिगों को गिरफ़्तार किया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है.

पुलिस की कार्रवाई, कितने गिरफ्तार?

पुलिस उपायुक्त (रेलवे) ने एक बयान में कहा कि इस मामले में तीन बालिगों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है. रेलवे DCP ने कहा, 'तीन बालिगों को गिरफ़्तार किया गया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. तीनों बालिगों (सागर, प्रिंस और आकाश) को अदालत से जमानत मिल गई है. दो नाबालिगों (नाम गुप्त रखे गए हैं) को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने सुधार गृह भेज दिया है.'

शनिवार सुबह हुआ हादसा

राजधानी दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हरिद्वार जाने वाली योगा एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में चढ़ने के दौरान यात्रियों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी पंकज धामा के रूप में हुई है. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सुरक्षाकर्मियों की कथित लापरवाही पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

धक्का-मुक्की के बीच पंकज को आई गंभीर चोटें

सुबह करीब 6:00 बजे जैसे ही योगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुकी, जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भारी धक्का-मुक्की शुरू हो गई. इसी दौरान पंकज धामा का कुछ अन्य यात्रियों से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि सह-यात्रियों ने पंकज पर लात-घूसों की बरसात कर दी.

मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी ने बीच-बचाव करते हुए पंकज को भीड़ से छुड़ाया और ट्रेन से दूर फर्श पर खींच दिया. फर्श पर गिरने के बाद पंकज के शरीर में कुछ हलचल (तड़प) हुई थी, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उसे उसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ गए.

प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने जमीन पर पड़े पंकज को समय पर प्राथमिक उपचार देने या अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई. इस गंभीर अनदेखी के कारण समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई.

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