दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने BS-IV वाहन प्रतिबंध सहित अन्य मुद्दों पर सरकार से जताई नाराजगी
एसोसिएशन ने बीएस 4 वाहनों पर कहा कि प्रभावित वाहनों को लेकर स्पष्ट नियम जारी किए जाएं व वाहन संचालकों को पर्याप्त समय दिया जाए.
Published : October 19, 2026 at 9:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने BS-IV डीजल टैक्सियों व अन्य व्यावसायिक वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध, महंगे ट्रैफिक चालान, पैनिक बटन और VLTD उपकरणों के खर्च को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है. साथ ही इसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा और E20 पेट्रोल समेत परिवहन क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों को भी शामिल किया.
एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने सोमवार को कहा कि लगातार बदलते नियमों व बढ़ते आर्थिक बोझ से टैक्सी, बस संचालकों और ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित हो रही है. परिवहन क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण व यात्रियों की सुरक्षा के खिलाफ नहीं है. संचालक भी चाहते हैं कि सड़कें सुरक्षित हों व प्रदूषण कम हो, लेकिन नियम लागू करने से पहले छोटे परिवहन कारोबारियों की आर्थिक क्षमता और उनके सामने मौजूद व्यावहारिक चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उवाहन खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने बैंक से लोन लिया है. ऐसे में उत्सर्जन मानकों व वाहन संबंधी नियमों में बार-बार बदलाव से वाहन मालिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है.
एसोसिएशन ने एक नवंबर 2026 से BS-IV डीजल वाहनों पर लागू होने वाले बताए जा रहे प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाए. संजय सम्राट ने सरकार से मांग की कि प्रभावित वाहनों को लेकर स्पष्ट नियम जारी किए जाएं व वाहन संचालकों को पर्याप्त समय दिया जाए. उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों पर अचानक रोक लगाने के बजाय ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिससे वाहन मालिकों को न्यायसंगत राहत मिल सके.
पैनिक बटन और VLTD के खर्च पर सवाल
टैक्सी व व्यावसायिक वाहनों में पैनिक बटन और VLTD उपकरणों को लेकर भी एसोसिएशन ने सवाल उठाए. संजय सम्राट के मुताबिक उपकरणों की कीमत, उनकी कार्यक्षमता, इंस्टॉलेशन व रखरखाव से जुड़े खर्च की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए. सुरक्षा के नाम पर लगाए जाने वाले उपकरणों का पूरा आर्थिक बोझ छोटे वाहन संचालकों पर डालना उचित नहीं है. वहीं ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा की भी तकनीकी व व्यावहारिक समीक्षा की मांग की गई. एसोसिएशन का कहना है कि सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन व्यावसायिक व पर्यटक वाहनों के संचालन की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए गति सीमा की समीक्षा जरूरी है.
महंगे चालान और बीमा प्रीमियम भी मुद्दा
संजय सम्राट ने व्यावसायिक वाहनों पर लगने वाले ट्रैफिक चालानों व बीमा प्रीमियम को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि चालानों की राशि, नियम व भुगतान से जुड़ी समयसीमा स्पष्ट और न्यायसंगत होनी चाहिए. इसके साथ ही व्यावसायिक वाहनों के बीमा प्रीमियम में पारदर्शिता व किफायती व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे वाहन मालिकों पर लगातार बढ़ता आर्थिक दबाव कम हो सके.
E20 पेट्रोल की गुणवत्ता की जांच की मांग
E20 पेट्रोल को लेकर भी एसोसिएशन ने तकनीकी जांच की मांग की है. संजय सम्राट ने कहा कि ईंधन की गुणवत्ता, एथेनॉल मिश्रण के अनुपात, वाहनों की अनुकूलता व माइलेज को लेकर वाहन संचालकों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने तेल कंपनियों, वाहन निर्माताओं, तकनीकी संस्थानों व परिवहन संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल कर संयुक्त समिति बनाने की मांग की, ताकि शिकायतों का तकनीकी आधार पर समाधान निकाला जा सके. साथ ही उन्होंने BS-II, BS-IV, BS-VI व प्रस्तावित BS-VII जैसे उत्सर्जन मानकों में लगातार हो रहे बदलावों का भी मुद्दा उठाया. उनका कहना था कि नई तकनीक व नए उत्सर्जन मानकों को लागू करने से पहले उन लोगों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिन्होंने बैंक से कर्ज लेकर वाहन खरीदे हैं. वाहन बदलने या नई तकनीक अपनाने के लिए पर्याप्त समय के साथ वित्तीय सहायता और अन्य राहत भी दी जानी चाहिए.
2030 तक इलेक्ट्रिक स्कूल बसों की नीति पर चिंता
एसोसिएशन ने 2030 तक CNG स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की प्रस्तावित नीति को लेकर भी चिंता जताई है. संजय सम्राट ने कहा कि नई CNG स्कूल बस की कीमत करीब 40 लाख रुपये है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूल बस की कीमत करीब सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपये तक बताई जा रही है. ऐसे में अचानक इलेक्ट्रिक बसों की ओर जाने से स्कूल बस संचालकों पर भारी कर्ज का बोझ पड़ सकता है. उनके मुताबिक, इसका सीधा असर अभिभावकों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बस संचालक बढ़ी हुई लागत की भरपाई के लिए स्कूल परिवहन शुल्क बढ़ा सकते हैं.
उन्होंने कहा, इसका सबसे ज्यादा असर गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ने की आशंका है. उन्होंने मांग की कि वैध CNG स्कूल बसों को उनकी निर्धारित वैधता, फिटनेस और सुरक्षा मानकों के तहत चलने की अनुमति दी जाए. संजय सम्राट ने कहा कि एसोसिएशन रावण के साथ भ्रष्टाचार व मिलावटखोरी के प्रतीकात्मक पुतलों का भी दहन करने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित कर सरकार और प्रशासन का ध्यान परिवहन क्षेत्र की समस्याओं की ओर आकर्षित किया जाएगा.
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