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दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने BS-IV वाहन प्रतिबंध सहित अन्य मुद्दों पर सरकार से जताई नाराजगी

दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने BS-IV डीजल टैक्सियों व अन्य व्यावसायिक वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध, महंगे ट्रैफिक चालान, पैनिक बटन और VLTD उपकरणों के खर्च को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है. साथ ही इसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा और E20 पेट्रोल समेत परिवहन क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों को भी शामिल किया.

एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने सोमवार को कहा कि लगातार बदलते नियमों व बढ़ते आर्थिक बोझ से टैक्सी, बस संचालकों और ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित हो रही है. परिवहन क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण व यात्रियों की सुरक्षा के खिलाफ नहीं है. संचालक भी चाहते हैं कि सड़कें सुरक्षित हों व प्रदूषण कम हो, लेकिन नियम लागू करने से पहले छोटे परिवहन कारोबारियों की आर्थिक क्षमता और उनके सामने मौजूद व्यावहारिक चुनौतियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. उवाहन खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने बैंक से लोन लिया है. ऐसे में उत्सर्जन मानकों व वाहन संबंधी नियमों में बार-बार बदलाव से वाहन मालिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है.

एसोसिएशन ने एक नवंबर 2026 से BS-IV डीजल वाहनों पर लागू होने वाले बताए जा रहे प्रतिबंधों पर भी सवाल उठाए. संजय सम्राट ने सरकार से मांग की कि प्रभावित वाहनों को लेकर स्पष्ट नियम जारी किए जाएं व वाहन संचालकों को पर्याप्त समय दिया जाए. उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों पर अचानक रोक लगाने के बजाय ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जिससे वाहन मालिकों को न्यायसंगत राहत मिल सके. पैनिक बटन और VLTD के खर्च पर सवाल टैक्सी व व्यावसायिक वाहनों में पैनिक बटन और VLTD उपकरणों को लेकर भी एसोसिएशन ने सवाल उठाए. संजय सम्राट के मुताबिक उपकरणों की कीमत, उनकी कार्यक्षमता, इंस्टॉलेशन व रखरखाव से जुड़े खर्च की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए. सुरक्षा के नाम पर लगाए जाने वाले उपकरणों का पूरा आर्थिक बोझ छोटे वाहन संचालकों पर डालना उचित नहीं है. वहीं ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा की भी तकनीकी व व्यावहारिक समीक्षा की मांग की गई. एसोसिएशन का कहना है कि सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन व्यावसायिक व पर्यटक वाहनों के संचालन की वास्तविक परिस्थितियों को देखते हुए गति सीमा की समीक्षा जरूरी है. महंगे चालान और बीमा प्रीमियम भी मुद्दा संजय सम्राट ने व्यावसायिक वाहनों पर लगने वाले ट्रैफिक चालानों व बीमा प्रीमियम को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि चालानों की राशि, नियम व भुगतान से जुड़ी समयसीमा स्पष्ट और न्यायसंगत होनी चाहिए. इसके साथ ही व्यावसायिक वाहनों के बीमा प्रीमियम में पारदर्शिता व किफायती व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे वाहन मालिकों पर लगातार बढ़ता आर्थिक दबाव कम हो सके.