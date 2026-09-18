दिल्ली के स्वरूप नगर में महिला की हत्या से सनसनी, जंगल में मिला शव; पुलिस ने 5 आरोपियों को दबोचा
दिल्ली के स्वरूप नगर में युवती की हत्या कर शव कादीपुर के जंगल में फेंकने मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : September 18, 2026 at 11:06 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या कर शव कादीपुर के जंगल में फेंकने का मामला सामने आया है. जंगल से युवती का सड़ा-गला शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने इस वारदात में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में तीन नाबालिग बताए जा रहे हैं.
पुलिस के मुताबिक, युवती करीब 10 तारीख से लापता थी. परिजनों की ओर से गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसी बीच कादीपुर के जंगल में एक महिला का शव बरामद हुआ. शव काफी खराब हालत में था, जिसके चलते शुरुआत में उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था. जांच के दौरान पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. इसी दौरान जंगल के आसपास एक बिना नंबर प्लेट वाला टेंपो संदिग्ध नजर आया. पुलिस ने टेंपो की गतिविधियों और उससे जुड़े लोगों की जांच शुरू की. इसके बाद गुमशुदगी के मामलों को खंगाला गया और बरामद शव की पहचान लापता युवती के तौर पर की गई.
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी स्वरूप नगर इलाके में टेंपो चलाने का काम करते हैं. आरोप है कि वारदात से पहले आरोपियों ने शराब पी थी. इसके बाद वे युवती को अपने साथ ले गए. पुलिस के अनुसार, युवती के साथ छेड़छाड़ किया गया और बाद में चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को कादीपुर के जंगल में फेंक दिया गया.
डीसीपी शोभित डी. सक्सेना के मुताबिक, मामले में चार लोगों की गिरफ्तारी की गई है. पूछताछ में आरोपियों ने महिला की हत्या कर शव जंगल में फेंकने की बात स्वीकार की है. पुलिस के अनुसार, वारदात के समय आरोपी शराब के नशे में थे. मामले में आगे की जांच जारी है.
पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की पूरी वजह, वारदात में प्रत्येक आरोपी की भूमिका, इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य साक्ष्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों की भी जांच कर रही है.
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