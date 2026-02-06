Pariksha Pe Charcha 2026: दिल्ली के छात्र प्रधानमंत्री के 'परीक्षा पर चर्चा' कार्यक्रम से दिखे उत्साहित, जानिए क्या कहा ?
प्रधानमंत्री मोदी बोले- शिक्षा हमारे विकास का जरिया, पढ़ाई को बोझ ना समझें.
Published : February 6, 2026 at 5:22 PM IST
नई दिल्ली: जैसे-जैसे एग्जाम का सीजन पास आ रहा है, वैसे-वैसे परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं के दिलों की धकड़ने तेज होती जा रही हैं. स्टूडेंट्स को परीक्षा का डर ना सताए इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को खास टिप्स भी देते हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को पीएम मोदी के खास कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा (PPC 2026) के नौवें संस्करण का आयोजन हुआ. इस कार्यक्रम का मकसद टेंशन-फ्री एग्जाम और समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है. इसके तहत देशभर के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से पीएम मोदी बात करते हैं.
दरअसल, आज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा छात्र-छात्राओं से संवाद करते हुए परीक्षा पर चर्चा 2026 का लाइव प्रसारण स्कूलों में बच्चों को दिखाया गया. इस संवाद के तहत प्रधानमंत्री ने परीक्षा की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों से कहा कि परीक्षाएं डरने की नहीं, यह उत्सव की तरह लेने की चीज है. वहीं, दिल्ली के सभी स्कूलों में भी परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन रखा गया, जिसे स्कूली बच्चों ने बड़े उत्साह से सुना.
परीक्षार्थी इशांत ने इस दौरान बताया कि प्रधानमंत्री के द्वारा परीक्षा को लेकर विशेष चर्चा की गई है जो हम लोगों को स्कूल में ऑनलाइन सुनाया गया है. इसके माध्यम से हमें यह सीख मिला है कि किसी भी परीक्षा से डरने की जरूरत छात्रों को नहीं होती, बल्कि इसको एक उत्साह की तरह लेना चाहिए.
छात्र मिंटू बताते हैं, ''प्रधानमंत्री ने आज परीक्षा पर चर्चा के दौरान कहा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो परीक्षा को लेकर टेंशन में आ जाते हैं. वह परीक्षा में लिखेंगे क्या, इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपने सीखा या पढ़ा है बस उसी को लिखना है. यह सोचकर परीक्षा दीजिए. परीक्षा तो हर साल आता है इसलिए इससे डरने की जरूरत नहीं.''
CM श्री स्कूल, नानकपुरा में बच्चों के साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के “परीक्षा पे चर्चा” कार्यक्रम को देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक है, जो यह सशक्त संदेश देता है कि परीक्षा कोई सज़ा नहीं, बल्कि स्वयं को परखने और आगे बढ़ने… pic.twitter.com/ZA7hAip9Go— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) February 6, 2026
अक्षय बताते हैं कि मोदी जी के द्वारा जो बात कही गई वह अच्छा था, परीक्षा को लेकर उन्होंने जो बात कहीं उससे आत्मविश्वास बढ़ा है. जबकि, तुषार ने बताया, ''आज परीक्षा पर चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि परीक्षा से डरने की कोई जरूरत नहीं है. छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ अपने स्किल को भी डेवलप करना है, क्योंकि कोई भी परीक्षा आपके स्किल्ड का मूल्यांकन नहीं करता है. इसलिए अपने स्किल्ड पर कम कीजिए और परीक्षा को स्ट्रेस फ्री होकर दीजिए.''
वहीं, छात्रा खुशी बताती हैं,''आज का चर्चा अच्छा रहा. देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो बात परीक्षा को लेकर कहीं गई है उसे हमारा उत्साह बढ़ा है. परीक्षा को लेकर अब हम लोग ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे. हालांकि, परीक्षा है तो थोड़ा टेंशन हो जाता है, लेकिन इससे आगे की सोचने की बात कही गई है.''
आप अपने पैटर्न पर पूरा भरोसा रखे, लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव मिलते है, उन्हें पूरा ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। जो आपको ठीक लगता है अपने लिए; उन्हें अपने पैटर्न में जोड़ने की कोशिश करें।— Ashish Sood (@ashishsood_bjp) February 6, 2026
- माननीय प्रधानमंत्री श्री@narendramodi जी#ParikshaPeCharcha26 @blsanthosh pic.twitter.com/5B63NnYIRV
दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने क्या कहा ?
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हर छात्र का आईआईटी या नीट में जाना न संभव है और न ही ज़रूरी. देश को इंजीनियर और डॉक्टरों के साथ-साथ लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक, कोडर और विचारक भी चाहिए. उन्होंने कहा, “This country needs every kind of talent.” सूद ने छात्रों से आग्रह किया कि वे सोशल मीडिया, तुलना और पीयर प्रेशर से दूर रहकर अपनी क्षमताओं को पहचानें. आज देश में समान अवसर देने वाली सरकार है. यदि किसी में वास्तविक मेधा है तो वह किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है.
कार्यक्रम के अंत में शिक्षा मंत्री ने कहा, ''मैं आज आपको शिक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके गार्जियन के रूप में शुभकामनाएं देता हूं. परीक्षा बिना घबराहट के लिखिए, खुद पर विश्वास रखिए.” उन्होंने सभी छात्रों को परीक्षा में सफलता के लिए दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की ओर से शुभकामनाएँ दीं.
ये भी पढ़ें: