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10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले छात्र संगठनों पर पुलिस की कार्रवाई का आरोप, कार्यकर्ताओं के घर पहुंची पुलिस

SFI पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के घर पहुंची पुलिस ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘वोट चोरी’ विरोधी प्रदर्शन से पहले दिल्ली में छात्र संगठनों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई है. छात्र संगठनों ने पुलिस पर उनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को डराने का आरोप लगाया है. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने कहा है कि पुलिसकर्मी देर रात उसके केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जबकि AISA, ASAP और SFI से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के घर जाकर भी जानकारी जुटाई गई. छात्र संगठनों का दावा है कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है. हालांकि, संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे पुलिस की इस कार्रवाई के आरोपों के बावजूद 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे.

ASAP की प्रदेश सह-प्रभारी ईशना गुप्ता ने बताया कि पुलिस उनके घर भी पहुंची और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी मांगी. छात्र संगठनों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई के बावजूद वे 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) वापस लेने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है.