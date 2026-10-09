10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले छात्र संगठनों पर पुलिस की कार्रवाई का आरोप, कार्यकर्ताओं के घर पहुंची पुलिस
10 अक्टूबर को ‘वोट चोरी’ विरोधी प्रदर्शन से पहले छात्र संगठनों ने पुलिस पर उनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को डराने का आरोप लगाया है.
Published : October 9, 2026 at 10:08 AM IST
नई दिल्ली: जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘वोट चोरी’ विरोधी प्रदर्शन से पहले दिल्ली में छात्र संगठनों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई है. छात्र संगठनों ने पुलिस पर उनके पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को डराने का आरोप लगाया है. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने कहा है कि पुलिसकर्मी देर रात उसके केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, जबकि AISA, ASAP और SFI से जुड़े पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के घर जाकर भी जानकारी जुटाई गई. छात्र संगठनों का दावा है कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों के बारे में पूछताछ की जा रही है. हालांकि, संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे पुलिस की इस कार्रवाई के आरोपों के बावजूद 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे.
ASAP की प्रदेश सह-प्रभारी ईशना गुप्ता ने बताया कि पुलिस उनके घर भी पहुंची और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी मांगी. छात्र संगठनों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई के बावजूद वे 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) वापस लेने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है.
A group of policemen carrying lathis arrived at HKS Surjeet Bhawan, New Delhi, where the SFI Central Executive Committee office is located, searching for SFI activists. The police also tried to collect details of SFI activists coming to Delhi to participate in the protest. SFI will not back down in the face of such intimidation tactics by the BJP-RSS using the police. SFI will participate in large numbers in the 10th October protest against Vote Chori. Delhi Police, are you trying to scare us or silence us? Do you want to see how many of us will come? Amit Shah ji, we will be in thousands. 😎 Let's wait and watch. Don't panic. #gyaneshitsdonebro #gyaneshkumarmustresign— SFI (@SFI_CEC) October 8, 2026
SFI के केंद्रीय कार्यालय में देर रात पहुंची पुलिस
SFI के अनुसार, दिल्ली के एचकेएस सुरजीत भवन स्थित संगठन के केंद्रीय कार्यालय में रात करीब 10:30 बजे पुलिसकर्मी पहुंचे. संगठन का कहना है कि पुलिसकर्मियों के पास लाठियां थीं और वे SFI कार्यकर्ताओं की तलाश में आए थे. पुलिस ने 10 अक्टूबर के प्रदर्शन में दिल्ली आने वाले कार्यकर्ताओं की जानकारी जुटाने की भी कोशिश की. इस घटना के बाद SFI ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में भाग लेने की तैयारी कर रहे छात्र-युवाओं के बारे में जानकारी जुटाना उन्हें दबाव में लेने की कोशिश है. एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) की प्रदेश सह-प्रभारी ईशना गुप्ता ने बताया कि पुलिस घर भी पहुंची थी. उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी प्रदर्शन में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी मांग रहे हैं. उन्होंने बताया कि नेतृत्व और संचार, दोनों स्तरों पर प्लान बी और प्लान सी तैयार रखा गया है.
SFI General Secretary Srijan Bhattacharyya responds to police visits at SFI CEC office, New Delhi at such odd hours! No amount of intimidation can stop us from raising voices for democracy! SFI shall mobilise students democratically and peacefully on the 10th of Oct. Vote Chor, Gaddi Chhor!— SFI (@SFI_CEC) October 8, 2026
SFI महासचिव ने कहा- डराने से नहीं रुकेगा आंदोलन
SFI के महासचिव सृजन भट्टाचार्य ने केंद्रीय कार्यालय में पुलिस के पहुंचने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि पुलिस को कार्यालय में भेजकर संगठन को डराया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि SFI का इतिहास संघर्षों से जुड़ा रहा है और संगठन लोकतंत्र, संविधान तथा लोगों के मतदान के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाता रहेगा.सृजन भट्टाचार्य ने कहा कि संगठन 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करेगा. उन्होंने कहा कि SFI देशभर से छात्रों को जुटाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर संगठन के पदाधिकारी उस समय कार्यालय में मौजूद होते, तो वे पुलिसकर्मियों को बैठाकर चाय-बिस्कुट देते और उन्हें बताते कि मतदान के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई पुलिसकर्मियों और उनके बच्चों के अधिकारों के लिए भी है.
वामपंथी युवा संगठन भी प्रदर्शन में होंगे शामिल
10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर वामपंथी युवा संगठनों ने भी एकजुटता का ऐलान किया है. इसमें डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI), ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन (AIYF), रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन (RYA), रिवोल्यूशनरी यूथ फ्रंट (RYF), ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गनाइजेशन (AIDYO) और ऑल इंडिया यूथ लीग (AIYL) अपने सदस्यों और समर्थकों के साथ प्रदर्शन में शामिल होंगे. इन संगठनों ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार को जवाब देना चाहिए. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और SIR वापस लेने की मांग का समर्थन किया है.
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की मांग
वामपंथी युवा संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून, 2023 को वापस लेने की मांग भी की है. उनका कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक होनी चाहिए, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर जनता का भरोसा बना रहे.संगठनों ने केंद्र सरकार से नया विधेयक लाने और इस पर देशभर के नागरिकों से सुझाव लेने की मांग की है. उनका कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों का समाधान दमनात्मक कार्रवाई से नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही से होना चाहिए.
ये भी पढ़ें
- छात्र संगठन एसएफआई का इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक करने के खिलाफ अपील, केंद्र सरकार करे तीन हफ्ते में फैसला
- राकेश टिकैत का ऐलान: CJP के 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को BKU का पूरा समर्थन
- DUSU Election: नारे कम, मुद्दे ज्यादा! हॉस्टल, मेट्रो पास, फीस से रोजगार तक; जानिए चारों संगठनों के घोषणापत्र में क्या-क्या?
- 10 अक्टूबर के प्रदर्शन पर सौरभ भारद्वाज का दावा, कहा- पुलिस कार्रवाई कर सकती है