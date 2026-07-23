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दिल्ली लाठीचार्ज के खिलाफ जेजेपी का बड़ा आंदोलन, सिरसा में धरने पर बैठे दिग्विजय चौटाला, बोले- "न्याय मिलने तक नहीं बैठेंगे शांत"

दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सिरसा में दिग्विजय चौटाला अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं.

Digvijay Chautala Protest Sirsa
दिल्ली लाठीचार्ज के खिलाफ जेजेपी का बड़ा आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 23, 2026 at 1:35 PM IST

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सिरसा: दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के युवा प्रदेशाध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने सिरसा में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. दरअसल, बुधवार को वे बड़ी संख्या में युवाओं के साथ टाउन पार्क में जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के पास धरने पर बैठे. इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपने-अपने क्षेत्रों को जंतर-मंतर बनाकर उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने का आह्वान किया.

"न्याय मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे": धरने के दौरान दिग्विजय चौटाला ने भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि, "जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे. जरूरत पड़ी तो दिल्ली कूच से भी पीछे नहीं हटेंगे. राजनीति से हटकर एक युवा होने के नाते इस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हूं. सामाजिक संगठनों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं के समर्थन में एकजुट होने की मैं अपील करता हूं."

सिरसा में धरने पर बैठे दिग्विजय चौटाला (ETV Bharat)

"शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग गलत": दिग्विजय चौटाला ने आगे कहा कि, "20 जुलाई को देशभर से लाखों युवा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जंतर-मंतर पहुंचे थे, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद पुलिस की कार्रवाई के दृश्य बेहद दुखद हैं. प्रदर्शनकारी छात्रों पर बल प्रयोग किया गया, जिससे पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है."

"युवाओं की आवाज बुलंद करेंगे": धरने के दौरान दिग्विजय चौटाला ने कहा कि, "आज भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा परेशान हैं और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है. प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं, टेजर गन का इस्तेमाल किया गया और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ. हम पूरे हरियाणा में युवाओं की आवाज बुलंद करेंगे और न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा."

ये भी पढ़ें: जंतर-मंतर लाठीचार्ज के विरोध में चंडीगढ़ में छात्रों का प्रदर्शन, सरकार से की निष्पक्ष जांच की मांग, बोले- "लोकतांत्रिक आवाज नहीं दबाई जा सकती"

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