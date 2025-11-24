ETV Bharat / state

छात्र की मौत मामला : आशीष सूद ने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा पत्र, इस बात की दिलाई याद

नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दसवीं क्लास के एक स्टूडेंट के दुखद मौत के बाद, स्कूल के प्रिंसिपल को एक निजी और कड़े शब्दों वाला पत्र लिखा है. सूद ने कहा कि वह सिर्फ एक मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक अभिभावक के तौर पर पत्र लिख रहे हैं, वह इस घटना पर दुख जताते हुए और इंस्टीट्यूशन, टीचर और पूरे समाज की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर देते हुए पत्र लिख रहे हैं. अब्राहम लिंकन के अपने बेटे के टीचर को लिखे मशहूर लेटर का ज़िक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को याद दिलाया कि बच्चों को सख्ती और नरमी दोनों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए. लिंकन के अनुसार “उसे सबकी बात सुनना सिखाओ, लेकिन जो कुछ भी वह सुने उसे सच के पर्दे पर छान लो” को मॉडर्न एजुकेशन के लिए एक गाइडिंग फिलॉसफी के तौर पर बताया.

अपने पत्र में शिक्षा मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्कूलों को प्रोसीजरल कंप्लायंस से आगे बढ़कर भावनात्मक सुरक्षा, एंपैथेटिक और रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उन्हें ऐसे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है जो रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव हों. मंत्री ने दिल्ली के सभी स्कूलों से उम्मीदें की वह मज़बूत इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम तैयार करें. स्टूडेंट्स में तनाव की जल्द पहचान हो सके. मेंटल-हेल्थ के मुद्दों पर टीचर्स की ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन किया जाए. स्टूडेंट्स कल्याण, बच्चों की खुशियां, कॉन्फिडेंस को प्राथमिकता देना चाहिए.