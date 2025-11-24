ETV Bharat / state

छात्र की मौत मामला : आशीष सूद ने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा पत्र, इस बात की दिलाई याद

दिल्ली में दसवीं क्लास के एक स्टूडेंट के मौत मामले में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद
शिक्षा मंत्री आशीष सूद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 24, 2025 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दसवीं क्लास के एक स्टूडेंट के दुखद मौत के बाद, स्कूल के प्रिंसिपल को एक निजी और कड़े शब्दों वाला पत्र लिखा है. सूद ने कहा कि वह सिर्फ एक मंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक अभिभावक के तौर पर पत्र लिख रहे हैं, वह इस घटना पर दुख जताते हुए और इंस्टीट्यूशन, टीचर और पूरे समाज की ज़िम्मेदारी पर ज़ोर देते हुए पत्र लिख रहे हैं. अब्राहम लिंकन के अपने बेटे के टीचर को लिखे मशहूर लेटर का ज़िक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को याद दिलाया कि बच्चों को सख्ती और नरमी दोनों के साथ पढ़ाया जाना चाहिए. लिंकन के अनुसार “उसे सबकी बात सुनना सिखाओ, लेकिन जो कुछ भी वह सुने उसे सच के पर्दे पर छान लो” को मॉडर्न एजुकेशन के लिए एक गाइडिंग फिलॉसफी के तौर पर बताया.

अपने पत्र में शिक्षा मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्कूलों को प्रोसीजरल कंप्लायंस से आगे बढ़कर भावनात्मक सुरक्षा, एंपैथेटिक और रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज के स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उन्हें ऐसे सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है जो रिएक्टिव होने के बजाय प्रोएक्टिव हों. मंत्री ने दिल्ली के सभी स्कूलों से उम्मीदें की वह मज़बूत इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम तैयार करें. स्टूडेंट्स में तनाव की जल्द पहचान हो सके. मेंटल-हेल्थ के मुद्दों पर टीचर्स की ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन किया जाए. स्टूडेंट्स कल्याण, बच्चों की खुशियां, कॉन्फिडेंस को प्राथमिकता देना चाहिए.

शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार मेंटल-हेल्थ फ्रेमवर्क, काउंसलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर-ट्रेनिंग इनिशिएटिव को मज़बूत करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूलों के साथ मिलकर काम करेगी. उन्होंने सेंट कोलंबा स्कूल से उसकी आंतरिक जांच पर प्रतिक्रिया मांगी और यह भी पूछा है कि उसे सरकार से किस प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो सकती है. इस घटना को “दिल दहला देने वाली चेतावनी” बताते हुए सूद ने कहा कि इस बच्चे की स्मृति से दिल्ली में पूरी दिल्ली के सिस्टम में आवश्यक सुधार होना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि हमारे स्कूलों में किसी भी बच्चे को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उसे सुना नहीं जा रहा है या अनदेखा किया जा रहा है. हम उन्हें ऐसा माहौल देने के लिए उत्तरदायी हैं जो न सिर्फ़ उनकी समझ, बल्कि उनकी भावनात्मक कल्याण को भी बढ़ावा दे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

DELHI EDUCATION MINISTER
ASHISH SOOD LETTER TO PRINCIPAL
दिल्ली में छात्र की मौत मामला
DELHI STUDENT DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: लंच तक दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 220 रन, 508 की बढ़त के बाद हार की कगार पर भारत

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.