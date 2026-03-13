ETV Bharat / state

37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 12 गुणवत्ता के मानकों पर फेल! दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट से खुलासा

फरवरी महीने की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में खुलासा डीपीसीसी की ओर से फरवरी महीने की मॉनिटरिंग रिपोर्ट में एसटीपी में आने वाले और ट्रीट किए गए पानी की विभिन्न मानकों पर जांच की गई. इनमें पीएच स्तर, टीएसएस (टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स), बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड), सीओडी (केमिकल ऑक्सीजन डिमांड), ऑयल-ग्रीस, अमोनिकल नाइट्रोजन, फॉस्फेट और फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा शामिल है.

डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कुल 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित हैं. इनमें से 12 प्लांट पानी की गुणवत्ता के मानकों पर फेल पाए गए हैं. इन प्लांटों में घरों और उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को शोधित किया जाता है. इसके बाद पानी को नालों या सीधे यमुना नदी में छोड़ा जाता है. लेकिन डीपीसीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि कई एसटीपी में ट्रीटमेंट के बाद भी पानी में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) ही तय मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं. यानी वह मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली जल बोर्ड के लगभग 35 प्रतिशत एसटीपी पानी की गुणवत्ता के तय मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो यमुना नदी के जल के प्रदूषण का मुख्य कारण भी बन रहे हैं.

कई प्लांटों मे फीकल कोलीफॉर्म हजारों गुना अधिक

रिपोर्ट के मुताबिक ट्रीट किए गए पानी में फीकल कोलीफॉर्म की तय सीमा 230 MPN/100 ML से अधिक नहीं होनी चाहिए. हालांकि कई प्लांटों में यह मात्रा हजारों गुना अधिक पाई गई. प्रमुख एसटीपी की स्थिति पर नजर डालें तो महरौली के 15 एमजीडी क्षमता वाले प्लांट में फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा करीब 24,000 MPN/100 ML दर्ज की गई. इसी तरह पिटरगंज के 5 एमजीडी क्षमता वाले प्लांट में 18,000 MPN/100 ML, वसंत कुंज के 2.2 MGD प्लांट में 15,000 MPN/100 ML व कोंडली के 3 MGD प्लांट में 9,500 MPN/100 ML फीकल कोलीफॉर्म पाया गया.

कई एसटीपी में भी फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा अधिक

इसके अतिरिक्त यमुना विहार फेज-3 के 25 MGD क्षमता वाले प्लांट में 8,400 MPN/100 ML व यमुना विहार फेज-1 के 10 MGD प्लांट में 1,100 MPN/100 ML फीकल कोलीफॉर्म दर्ज किया गया, जो तय मानकों से कहीं ज्यादा है. रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पुरानी दिल्ली के दिल्ली गेट, सेन नर्सिंग होम, ओखला व यमुना विहार जैसे कई एसटीपी में भी फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा अधिक पाई गई है.

37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 12 गुणवत्ता के मानकों पर फेल (ETV Bharat)

STP को अपग्रेड करने के लिए 4-5 वर्षों का प्लान तैयार

दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए अगले 4-5 वर्षों का एक लंबी अवधि का प्लान तैयार किया है, जिस पर करीब 9 से 10 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है. इस योजना के तहत मौजूदा STP को अपग्रेड करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ नए प्लांट भी बनाए जा रहे हैं. यदि ट्रीटमेंट के बाद भी पानी में 90 से 100 गुना तक फीकल कोलीफॉर्म मौजूद रहेगा, तो यमुना नदी को साफ करना मुश्किल होगा. ऐसे में एसटीपी की कार्य क्षमता सुधारना और उनकी नियमित निगरानी करना बेहद जरूरी है.

ये भी पढ़ें :