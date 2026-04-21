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दिल्ली में इस दिन लगने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत, जानें कैसे निपटेगा चेक बाउंस के मामले

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) अब ट्रैफिक चालान के निस्तारण के लिए लगाई जाने वाली स्पेशल लोक अदालत अब चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए भी लगाने जा रहा है. डीएसएलएसए के सदस्य सचिव राजीव बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार धारा 138 के तहत आने वाले मामलों (मुख्य रूप से चेक बाउंस से संबंधित मामले) के निपटारे के लिए 18 जुलाई और 21 नवंबर को दिल्ली के ज़िला न्यायालयों और दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालतों का आयोजन करेगा.



जिन कोर्ट में चल रहे हैं मामले लोक अदालत में निपटारे के लिए वहीं करें संपर्क

इन विशेष लोक अदालतों का आयोजन एनआई एक्ट (चेक बाउंस) के मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए किया जाएगा, जिसमें लंबित मामले और मुकदमे से पहले के मामले दोनों शामिल हैं. इस स्पेशल लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों की संख्या को कम करना और विवादों के त्वरित तथा सार्थक समाधान को सुगम बनाना है. मुकदमेबाज़/पक्षकार, अपने मामलों को इन विशेष लोक अदालतों में सूचीबद्ध करवाने के लिए, संबंधित न्यायालयों (जहां उनके मामले लंबित हैं) के समक्ष जल्द से जल्द आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. मुकदमे से पहले के मामलों के संबंध में पक्षकार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, ताकि विशेष लोक अदालतों के माध्यम से उनके निपटारे के लिए समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें.



डीएलएसए तैयार करेंगे पात्र मामलों की सूची

संबंधित न्यायिक अधिकारियों व डीएलएसए से अनुरोध है कि वे पात्र मामलों की अग्रिम पहचान और सूची तैयार करने का कार्य करें, ताकि पक्षकारों को समय पर नोटिस जारी किए जा सकें और प्रभावी निपटारे के लिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके. पर्याप्त संख्या में पीठों (बेंचेज) का गठन किया जाए.

साथ ही लोक अदालत में अधिकतम एसोसिएट सदस्यों के रूप में प्रशिक्षित मध्यस्थों की सक्रिय सहायता भी सुनिश्चित की जाए, ताकि सार्थक और त्वरित निपटारे को सुगम बनाया जा सके. उक्त विशेष लोक अदालत के दौरान मामलों के निपटारे को करने के लिए समन्वित प्रयास किए जा सकते हैं.

