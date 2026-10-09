दिल्ली स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स: संशोधित प्रारूप को LG की हरी झंडी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होगी पारदर्शिता
मसौदे में संशोधन सीएम रेखा गुप्ता की ओर से फाइल पर दिए गए सुझावों और ऑब्जरवेशन के आधार पर किए गए हैं. पढ़ें खबर..
Published : October 9, 2026 at 5:02 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी में एलाइड और हेल्थकेयर (सहयोगी और स्वास्थ्य देखभाल) पेशों को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल टी.एस. संधू ने 'दिल्ली स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स, 2025' के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दे दी है. इस महत्वपूर्ण फैसले से दिल्ली में इन पेशों के नियमन और पेशेवर मानकों के निर्धारण के लिए एक स्पष्ट और व्यापक विधिक ढांचा स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया है.
मुख्यमंत्री के सुझावों के बाद किए गए सुधार इस नए मसौदे में संशोधन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से फाइल पर दिए गए अहम सुझावों और ऑब्जरवेशन के आधार पर किए गए हैं. इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य नियमों में कुछ सुधारात्मक और व्यावहारिक विशेषताओं को जोड़ना था, जिससे काउंसिल की कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाई जा सके. यह पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2021 (NCAHP Act, 2021) के प्रावधानों के तहत पूरी की गई है.
Chaired a high-level review with stakeholder agencies to tackle Delhi’s persistent parking and mobility bottlenecks. Action on the ground: → Crack down on illegal parking where parking facilities are already available → Coordinated action for developing new parking spaces and infrastructure → Fast-track multi-level & smart parking → Rationalise parking rates across Delhi → Move ahead on a Unified Parking Authority → Expand FASTag-enabled park-and-ride → Integrate enforcement, technology & parking data The goal: faster execution, better coordination, less congestion. Building a more commuter-friendly #ViksitDilli.— LG Delhi (@LtGovDelhi) October 8, 2026
यह है मुख्य उद्देश्य
गौरतलब है कि, संसद की ओर से पारित NCAHP अधिनियम, 2021 को 25 मई, 2021 को लागू किया गया था. इस केंद्रीय कानून का मुख्य उद्देश्य एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की तरफ से दी जाने वाली सेवाओं और शिक्षा के स्तर को विनियमित करना, संस्थानों का आकलन करना, केंद्रीय व राज्य रजिस्टर का रखरखाव करना तथा नवीनतम वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देना है.
ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली से मिलेगी राहत
संशोधित नियमों की सबसे बड़ी खासियत दिल्ली में एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के राज्य रजिस्टर को अपडेट और मेंटेन करने के लिए एक आधुनिक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली का प्रावधान करना है. इस डिजिटल व्यवस्था के शुरू होने से पूरी पंजीकरण प्रक्रिया बेहद आसान, पारदर्शी और कुशल हो जाएगी, जिससे स्वास्थ्य पेशेवरों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
वेतनमानों को तय किया गया
उच्च पदों पर वेतनमान स्पष्ट अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार के लिए स्टेट काउंसिल का गठन करना अनिवार्य है. इसके तहत नए नियमों में काउंसिल के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण पदों और उनके वेतनमानों को तय किया गया है. काउंसिल की अध्यक्षता एक पूर्णकालिक चेयरपर्सन करेंगे, जिनका वेतनमान दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव के समकक्ष (पे मैट्रिक्स का लेवल 15) होगा. साथ ही उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ते भी मिलेंगे.
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मजबूत विधिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद
जबकि काउंसिल के सचिव का वेतनमान दिल्ली सरकार के सचिव के समकक्ष, यानी पे मैट्रिक्स के लेवल 14 (₹1,82,200 से ₹2,24,100) के दायरे में निर्धारित किया गया है. अधिनियम की धारा 68 राज्य सरकार को सदस्यों की योग्यता, अनुभव और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े नियम बनाने का अधिकार देती है. इन नए नियमों के लागू होने से दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों और संस्थानों को एक मजबूत विधिक सुरक्षा और दिशा मिलने की उम्मीद है.
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