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दिल्ली स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स: संशोधित प्रारूप को LG की हरी झंडी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होगी पारदर्शिता

स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स के संशोधित प्रारूप को हरी झंडी ( DELHI LG X HANDLE )

नई दिल्ली: राजधानी में एलाइड और हेल्थकेयर (सहयोगी और स्वास्थ्य देखभाल) पेशों को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल टी.एस. संधू ने 'दिल्ली स्टेट एलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स, 2025' के संशोधित प्रारूप को मंजूरी दे दी है. इस महत्वपूर्ण फैसले से दिल्ली में इन पेशों के नियमन और पेशेवर मानकों के निर्धारण के लिए एक स्पष्ट और व्यापक विधिक ढांचा स्थापित होने का रास्ता साफ हो गया है.

मुख्यमंत्री के सुझावों के बाद किए गए सुधार इस नए मसौदे में संशोधन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से फाइल पर दिए गए अहम सुझावों और ऑब्जरवेशन के आधार पर किए गए हैं. इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य नियमों में कुछ सुधारात्मक और व्यावहारिक विशेषताओं को जोड़ना था, जिससे काउंसिल की कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता लाई जा सके. यह पूरी प्रक्रिया राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2021 (NCAHP Act, 2021) के प्रावधानों के तहत पूरी की गई है.