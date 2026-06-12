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दिल्ली के विशेष विद्यालयों में प्रवेश का शेड्यूल जारी, ऑनलाइन आवेदन शुरू

शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विशेष विद्यालयों (Special Schools) में प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया.

विशेष विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
विशेष विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 12, 2026 at 10:17 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DoE) की समावेशी शिक्षा शाखा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विशेष विद्यालयों (Special Schools) में प्रवेश प्रक्रिया के दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है. जारी सर्कुलर के अनुसार, नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इच्छुक अभिभावक निर्धारित समय के अंदर ऑनलाइन पंजीकरण कर अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे.

26 जून आवेदन की अंतिम तारीख

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म 11 जून 2026 को शाम 5 बजे से ऑनलाइन हो चुका है. अभिभावक 26 जून 2026 को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र भर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसके लिए अभिभावकों को शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन पंजीकरण के बाद आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विशेष विद्यालयों में कराया जाएगा. दस्तावेज जमा करने और सत्यापन की प्रक्रिया 27 जून से 30 जून, 2026 तक विद्यालयों के कार्य समय के दौरान पूरी की जाएगी.

7 जुलाई को होगा विद्यालय आवंटन

सर्कुलर के अनुसार, पंजीकृत आवेदकों को उपलब्ध सीटों के आधार पर विशेष विद्यालयों का आवंटन 7 जुलाई, 2026 को किया जाएगा. इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा. जिन अभिभावकों के बच्चों को सीट आवंटित होगी, उन्हें निर्धारित समय के अंदर प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. अगर किसी विद्यालय में आवेदनकर्ताओं की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होती है तो चयन प्रक्रिया के लिए ड्रा (लॉटरी) का आयोजन किया जाएगा. यह ड्रा 1 जुलाई, 2026 को सुबह 11 बजे स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों, विद्यालय अधिकारियों और अभिभावकों की उपस्थिति में आयोजित होगा.

एडमिशन के लिए वेबसाइट पर करना होगा पंजीकरण

शिक्षा विभाग ने बताया कि अभिभावकों को अपने बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध 'Govt. & Govt. Aided School/Special School Admissions' लिंक के माध्यम से करना होगा. आवेदन भरते समय अभिभावकों को सीटों की उपलब्धता की जानकारी ध्यानपूर्वक जांचने की सलाह दी गई है. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में सरकारी या सहायता प्राप्त विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश (Re-admission) अथवा स्थानांतरण (Transfer) से संबंधित सहायता के लिए अपने विद्यालय से संपर्क करना होगा.

कुछ विद्यालयों में सीटों की कमी

सर्कुलर में कहा गया है कि सभी विद्यालयों की कक्षा-वार रिक्त सीटों का विवरण परिशिष्ट (Annexure-I) में है. साथ ही अभिभावकों को यह भी सूचित किया गया है कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्पेशल स्कूल फॉर बॉयज विद ब्लाइंडनेस, सेवा कुटीर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैंप में सत्र 2026-27 के लिए कोई हॉस्टल सीट उपलब्ध नहीं है. ऐसे में आवेदन करने से पहले अभिभावकों को सीटों की उपलब्धता जरूर जांचने की सलाह दी गई है.

प्रतीक्षा सूची वाले छात्रों को भी मिलेगा मौका

विद्यालय आवंटन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर किसी विद्यालय में सीटें रिक्त रह जाती हैं तो प्रतीक्षा सूची (Waiting List) में शामिल विद्यार्थियों को अवसर दिया जाएगा. विभाग के अनुसार 8 जुलाई से 9 जुलाई, 2026 के बीच प्रतीक्षा सूची के आधार पर प्रवेश दिए जाएंगे. शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विशेष विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा अभिभावकों को प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए दस्तावेज सत्यापन, लॉटरी और विद्यालय आवंटन की प्रत्येक प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न की जाएगी, जिससे पात्र बच्चों को समय पर प्रवेश मिल सके.

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