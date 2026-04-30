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दिल्ली के सोनिया विहार में महिला की मौत से सनसनी, परिवार ने पति पर लगाए हत्या के आरोप

इलाके के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी कि अक्सर पति-पत्नी में झगड़े की आवाजें आती थी. घटना के बाद से आरोपी पति फरार है.

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दिल्ली के सोनिया विहार में महिला की मौत (सांकेतिक तस्वीर, IANS)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 7:19 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में पारिवारिक विवाद ने भयावह रूप ले लिया, जहां पारिवारिक झगड़े में एक महिला की मौत हो गई. माना जा रहा है कि महिला के पति ने ही उसकी हत्या की है.

घटना बुधवार देर शाम की है, जब किसी घरेलू बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि आरोपी पति रूपक उर्फ सुरेंद्र ने गुस्से में पत्नी पूनम को उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया.

इस हमले में पत्नी के सिर में गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां जांच के दौरान महिला को मृत पाया गया. इसके बाद क्राइम और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है.

घटना के बाद से आरोपी पति मौके से फरार हो गया. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

मृतका की मां ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसने अपनी बेटी को रहने के लिए मकान दिया था, जहां वह अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी. उनका कहना है कि आरोपी को नशे की लत थी और वह अक्सर नशे की हालत में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, घर में पहले भी कई बार झगड़े की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन इस बार विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और उसके जल्द गिरफ्त में आने की उम्मीद जताई जा रही है. एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है आरोपी पति की तलाश की जा रही है.

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