मंत्री प्रवेश वर्मा पर थप्पड़ मारने का आरोप, FIR की मांग कर रहे 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज और जरनैल सिंह हिरासत में
मामले में पुलिस का कहना है कि उन्हें शिकायत प्राप्त हो चुकी है और मामले की प्राथमिक जांच की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : September 27, 2026 at 10:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के बीच विवाद गहरा गया है. मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर पुलिस उपायुक्त कार्यालय की ओर पैदल मार्च निकाल रहे आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह को कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
थाने के बाहर धरने पर बैठे: पीड़ित साहिब सिंह ने विकासपुरी थाने में दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि मंत्री प्रवेश वर्मा ने उन्हें थप्पड़ मारा, उनका फोन पटक कर तोड़ दिया, उनके साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी. विकासपुरी थाने में शिकायत देने के बाद भी एफआईआर दर्ज न होने से नाराज आप नेता सौरभ भारद्वाज थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. इसके बाद 'आप' नेता और कार्यकर्ता डीसीपी कार्यालय के लिए पैदल मार्च निकालने लगे, जिन्हें रास्ते में ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
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आप नेताओं का हमला: सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर सरेआम और कैमरे के सामने गुंडागर्दी करने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो इससे इनका मनोबल और बढ़ेगा. सारे सबूत मौजूद होने के बाद भी पुलिस आरोपी मंत्री पर कार्रवाई करने के बजाय शिकायत करने वालों को गिरफ्तार कर रही है. वहीं विधायक जरनैल सिंह ने बताया कि मुख्य मुद्दा पीडब्ल्यूडी विभाग में हो रहा भ्रष्टाचार है. जैसे ही घटिया सड़क की पोल खुली, मंत्री ने अपना आपा खो दिया. अगर भाजपा में थोड़ी भी नैतिकता बची है, तो इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और मंत्री को तुरंत निलंबित किया जाए. पुलिस का कहना है कि उन्हें शिकायत प्राप्त हो चुकी है और मामले की प्राथमिक जांच की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जब सब कुछ SHO की आँखों के सामने हुआ और कैमरे में रिकॉर्ड भी है, तो अभी तक— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) September 27, 2026
प्रवेश वर्मा पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई?
मैं अपने साथी के साथ प्रवेश वर्मा पर FIR करवाने DCP ऑफिस जा रहा हूँ। pic.twitter.com/3rR74dZhF7
क्या है पूरा मामला: आम आदमी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि पश्चिमी दिल्ली में आउटर रिंग रोड के पास सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का मुद्दा उठाने पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने आपा खो दिया. शिकायतकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता साहिब सिंह के अनुसार, जब वह विधायक जरनैल सिंह के साथ मंत्री को निर्माण कार्य की खामियां दिखा रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे, तो मंत्री ने उनके साथ बदसलूकी की.
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