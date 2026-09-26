SIR नोटिस मिलने वाले न हों परेशान, BLO खुद आपके घर आएंगे दस्तावेज लेने
अब दिल्ली के नागरिक 30 अक्टूबर तक अपने नाम जुड़वाने, हटाने या अन्य संशोधन करा सकेंगे.
Published : September 26, 2026 at 6:29 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 6:57 PM IST
नई दिल्ली: एसआईआर विवाद (SIR CONTROVERSY) और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग के बीच दिल्ली के मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के विशेष अनुरोध पर विचार करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां (Claims and Objections) दर्ज कराने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है.
अब दिल्ली के नागरिक आगामी 30 अक्टूबर तक अपने नाम जुड़वाने, हटाने या किसी प्रकार के संशोधन के लिए दावे व आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. इसके साथ ही इन सभी प्राप्त दावों, आपत्तियों और नोटिसों के निपटारे की समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. आयोग के इस फैसले से उन हजारों मतदाताओं और नए युवाओं को बड़ी राहत मिली है, जो किन्हीं कारणों से तय समयसीमा के भीतर अपने कागजात पूरे नहीं कर पाए थे.
घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ दफ्तर के चक्कर काटने से मुक्ति
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों को अनमैपिंग या तार्किक विसंगतियों के चलते नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें अब किसी भी सूरत में ईआरओ (ERO) या एईआरओ (AERO) कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे मामलों में बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ खुद संबंधित व्यक्ति के घर जाएंगे और दस्तावेजों का संग्रहण करेंगे. इसके बाद इन दस्तावेजों को ईसीआईनेट (ECINet) पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिस पर ईआरओ द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
अपवादस्वरूप ही किसी मामले में व्यक्तिगत सुनवाई की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके लिए भी अब प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. इतना ही नहीं, यदि मुख्य मतदाता किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य उसकी ओर से अधिकृत रूप से इस सुनवाई में शामिल हो सकता है.
बेघर, मजदूरों और नाइट शेल्टर में रहने वालों के लिए विशेष कैंप
दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत नाइट शेल्टर (रैन बसेरों), झुग्गी-झोपड़ियों, श्रमिक बस्तियों और बेघर तथा गरीब तबके के लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे और विशेष शिविर लगाए जाएंगे, ताकि समाज के इस वर्ग का कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रह जाए.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन और पोर्टल की तकनीकी समीक्षा
आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR के दौरान फॉर्म-6 के साथ संलग्न घोषणा पत्र को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही बरकरार रखा जा चुका है. इसके साथ ही, मैदानी स्तर के अधिकारियों को उनके वैधानिक अधिकारों के अनुसार ईसीआईनेट प्रणाली तक रोल-आधारित एक्सेस दिया गया है. पोर्टल की कार्यप्रणाली और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की दोहरी जांच के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जिसमें आईआईटी या आईआईआईटी के स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल हैं.
बता दें कि ईटीवी भारत ने सबसे पहले 19 सितंबर को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार से खास बातचीत में SIR प्रक्रिया में दावे और आपत्तियों को लेकर बातचीत की थी, तो उन्होंने अंतिम तारीख बढ़ने की आसार को लेकर हामी भरी थी. ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए 47.5 लाख मतदाताओं की तुलना में अब तक नाम जोड़ने के लिए मिलने वाले दावों और आवेदनों की संख्या महज कुछ लाख के आसपास ही पहुंच पाई है. जिन मतदाताओं के आवेदनों या प्रपत्रों में त्रुटियां हैं, जैसे नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, या दादा-दादी/ग्रैंड पेरेंट्स के नाम में गड़बड़ी उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है. आयोग ने अपील की है कि दिल्ली के लोग समय रहते अपना जवाब दें और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर विभिन्न माध्यमों से निर्वाचन आयोग के कार्यालय व ऑनलाइन जवाब दे सकते हैं.
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