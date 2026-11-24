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दिल्ली SIR: 31 अगस्त से अब तक फॉर्म-6 के 3.28 लाख से ज्यादा आवेदन आए, दावा-आपत्ति के लिए 25 नवंबर है आखिरी तारीख

दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 31 अगस्त से लेकर अब तक कुल 3.28 लाख से अधिक आवेदन आए हैं. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है. दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है. 22 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी. इससे पहले, नोटिस जारी करने और दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी.

पश्चिमी जिले से आए सबसे अधिक आवेदन