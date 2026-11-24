दिल्ली SIR: 31 अगस्त से अब तक फॉर्म-6 के 3.28 लाख से ज्यादा आवेदन आए, दावा-आपत्ति के लिए 25 नवंबर है आखिरी तारीख
दिल्ली के 13 जिलों में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 'फॉर्म 6' के कुल 3,28,870 आवेदन प्राप्त हुए हैं.
Published : November 24, 2026 at 8:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 31 अगस्त से लेकर अब तक कुल 3.28 लाख से अधिक आवेदन आए हैं. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है. दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है. 22 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी. इससे पहले, नोटिस जारी करने और दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी.
पश्चिमी जिले से आए सबसे अधिक आवेदन
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त से 23 नवंबर के बीच दिल्ली के 13 जिलों में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए 'फॉर्म 6' के कुल 3,28,870 आवेदन प्राप्त हुए हैं. सबसे अधिक 'फॉर्म 6' आवेदन पश्चिमी जिले (39,792) से मिले हैं. इसके बाद उत्तर-पूर्वी (32,341), दक्षिण-पूर्वी (31,518), उत्तर-पश्चिमी (31,375) और पूर्वी (31,359) जिलों का स्थान है.
'फॉर्म 7' के 35,155 आवेदन आए
इसी अवधि के दौरान 'फॉर्म 7' के 35,155 आवेदन प्राप्त हुए. इन आवेदनों का उपयोग मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति जताने या किसी नाम को सूची से हटवाने के लिए किया जाता है. 'फॉर्म 7' के सबसे अधिक आवेदन दक्षिण-पश्चिमी जिले (4,808) से मिले हैं. इसके बाद दक्षिणी (4,719), उत्तर-पूर्वी (4,305), दक्षिण-पूर्वी (3,727) और पश्चिमी (3,614) जिलों का नंबर आता है.
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'फॉर्म 8' के कुल 1,23,374 आवेदन प्राप्त हुए
इस अवधि के दौरान 'फॉर्म 8' के कुल 1,23,374 आवेदन प्राप्त हुए. इन आवेदनों का उपयोग विवरण में सुधार करने, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर या बाहर पता बदलने, मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) को बदलने और दिव्यांग व्यक्तियों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है. 16,729 'फॉर्म 8' आवेदनों के साथ नॉर्थ ईस्ट जिला सूची में सबसे ऊपर रहा. इसके बाद वेस्ट (12,999), ईस्ट (12,718), साउथ वेस्ट (11,927) और नॉर्थ वेस्ट (11,592) जिलों का स्थान रहा. अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर को प्रकाशित की जानी है.
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