दिल्ली SIR: रेखा गुप्ता, केजरीवाल, जगदीप धनखड़ और आडवाणी सब फील्ड वेरिफिकेशन में पास
दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नोटिस पाने वाले कई प्रमुख मतदाताओं के नाम सत्यापन प्रक्रिया के बाद स्पष्ट हो गए हैं.
By PTI
Published : September 25, 2026 at 2:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान नोटिस पाने वाले कई प्रमुख मतदाताओं के नाम सत्यापन प्रक्रिया के बाद स्पष्ट हो गए हैं. चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, फील्ड वेरिफिकेशन के बाद इन मतदाताओं के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सुरक्षित कर लिए गए हैं.
नोटिस पाने वाले प्रमुख लोगों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अलग-अलग क्षेत्रों की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल थीं. इनमें से अधिकांश को दिल्ली में 2002 की पिछली SIR की मतदाता सूची से उनका विवरण 'मैप' नहीं होने के कारण नोटिस जारी किया गया था.
दरअसल, दिल्ली में 2002 में हुई पिछली SIR की मतदाता सूची से उनका विवरण ‘मैप’ नहीं होने के कारण नोटिस जारी किया गया था. इनमें से ज्यादातर प्रमुख व्यक्ति नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता थे. चुनाव अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) समेत चुनाव विभाग की टीमों ने ऐसे मतदाताओं के घर जाकर उनके दस्तावेजों और मतदाता विवरण का सत्यापन किया. सत्यापन के बाद उनके नाम दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सुरक्षित किए गए हैं. अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित की जानी है.
STORY | Delhi SIR: Names of most prominent voters who received notices cleared after verification— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2026
The details of most of the prominent voters who received notices as part of the ongoing Special Intensive Revision (SIR) exercise in Delhi have been validated through field… pic.twitter.com/8b1nlM0pqL
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत न्यायपालिका के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों, संवैधानिक या घोषित पदों पर रहने वाले लोगों के अलावा कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों से जुड़े प्रमुख लोगों के नाम भी जांच के दायरे में आए. इनमें से जिन लोगों के नाम 31 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं मिले, उन्हें दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के दौरान जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए नोटिस भेजे गए थे.
ड्राफ्ट मतदाता सूची में 97 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम शामिल हैं. वहीं, करीब 33.13 लाख मतदाताओं की गणना फॉर्म में किसी न किसी तरह की विसंगति पाए जाने के बाद उन्हें नोटिस के लिए चिह्नित किया गया है. इनमें बड़ी संख्या ऐसे मतदाताओं की है, जिनका विवरण 2002 में तैयार पिछली SIR की मतदाता सूची से मेल नहीं खा सका.
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि किसी मतदाता को नोटिस जारी होने का मतलब यह नहीं है कि उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा. किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देना जरूरी है. इसके बाद ही उचित कारणों वाला आदेश पारित किया जा सकता है, जिसके खिलाफ अपील का भी प्रावधान है.
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