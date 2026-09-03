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Delhi SIR: नई ड्राफ्ट लिस्ट में बड़ा बदलाव, महिला और पुरुष मतदाताओं का अंतर घटा

नई दिल्ली: दिल्ली में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत प्रकाशित नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के चुनावी आंकड़ों की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख दी है. साल 2025 के विधानसभा चुनावों की तुलना में इस बार दिल्ली में मतदाताओं की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो लगभग 37.18 प्रतिशत कम आंकी गई है. वर्ष 2025 के चुनावों के दौरान जहां दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे, वहीं नए ड्राफ्ट में यह संख्या घटकर मात्र 97.53 लाख ही रह गई है. यानी सूची में कुल 57.71 लाख मतदाता का भारी अंतर आया है.

चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट लिस्ट से पुरुषों के नाम सबसे अधिक संख्या में हटे हैं. फरवरी 2025 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 83.49 लाख थी, वह अब भारी गिरावट के साथ घटकर 49.88 लाख रह गई है. इसमें सीधे तौर पर 40.25 प्रतिशत की बड़ी कमी दर्ज की गई है. इसके मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या 71.73 लाख से घटकर 47.64 लाख हुई है, जो 33.59 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है. पुरुषों की तुलना में महिलाओं की कम संख्या में नाम कटने के कारण वोटर लिस्ट के लिंगानुपात में एक सकारात्मक सुधार देखने को मिला है.

लिंगानुपात में सुधार और जेंडर गैप कम

इस बड़े बदलाव का सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा है कि अब मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 48.85 प्रतिशत हो गई है, जो वर्ष 2025 में 46.21 प्रतिशत हुआ करती थी. इसके साथ ही महिला और पुरुष मतदाताओं के बीच का जो भारी अंतर साल 2025 में 11.76 लाख हुआ करता था, वह अब घटकर मात्र 2.25 लाख रह गया है.