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UPI पर MDR चार्ज टाले जाने से दिल्ली के दुकानदारों में उत्साह, कहा- सरकार ने दी बड़ी राहत

MDR चार्ज: दुकानदारों को बड़ी राहत ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने त्योहारी सीजन को देखते हुए 15 अक्टूबर से लागू होने वाले चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को टाल दिया है. अब यह नियम दिवाली के तुरंत बाद लागू होगा, जिसे लेकर तारीख की घोषणा की जाएगी. इस फैसले के बाद दिल्ली में दुकानदार काफी खुश नजर आए.

इसे लेकर जहां पहले दुकानदार परेशान थे और ग्राहकों से कैश की मांग कर रहे थे, वहीं अब सरकार के इस फैसले उन्होंने राहत की सांस ली है. कालकाजी इलाके में फर्नीचर की दुकान चलाने वाले हितेश कौशिक ने बताया कि सरकार का यह अच्छा कदम है. इस फैसले से दुकानदारों को राहत मिली है. क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं. कैश मांगने पर कुछ ग्राहक हमसे कट रहे थे, लेकिन खबर सुनने के बाद हमने क्यूआर कोड लगा लिया है.