UPI पर MDR चार्ज टाले जाने से दिल्ली के दुकानदारों में उत्साह, कहा- सरकार ने दी बड़ी राहत
दिल्ली में कई दुकानदारों का कहना है कि आज के समय में यूपीआई लेनदेन करने का सबसे अच्छा साधन है. सरकार का अच्छा फैसला है.
Published : October 13, 2026 at 8:30 PM IST
नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने त्योहारी सीजन को देखते हुए 15 अक्टूबर से लागू होने वाले चुनिंदा पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को टाल दिया है. अब यह नियम दिवाली के तुरंत बाद लागू होगा, जिसे लेकर तारीख की घोषणा की जाएगी. इस फैसले के बाद दिल्ली में दुकानदार काफी खुश नजर आए.
इसे लेकर जहां पहले दुकानदार परेशान थे और ग्राहकों से कैश की मांग कर रहे थे, वहीं अब सरकार के इस फैसले उन्होंने राहत की सांस ली है. कालकाजी इलाके में फर्नीचर की दुकान चलाने वाले हितेश कौशिक ने बताया कि सरकार का यह अच्छा कदम है. इस फैसले से दुकानदारों को राहत मिली है. क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हैं. कैश मांगने पर कुछ ग्राहक हमसे कट रहे थे, लेकिन खबर सुनने के बाद हमने क्यूआर कोड लगा लिया है.
यूपीआई लेनदेन करने का सबसे अच्छा साधन: वहीं टाइल्स की दुकान चलाने वाले मुकेश बताते हैं कि जब से यूपीआई पर चार्ज लगने की बात सामने आई थी, छोटे-बड़े सभी दुकानदार ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट देने से मना कर रहे थे. अब यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को फिर से रोक दिया गया है तो इससे सिर्फ दुकानदार ही नहीं ग्राहक पर भी इसका असर पड़ा है. पीआई पैसे के लेनदेन करने का सबसे अच्छा साधन है.
यह बहुत अच्छी खबर: केमिस्ट की दुकान चलाने वाली महिला दुकानदार रश्मि सिंह ने कहा कि यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगना फिलहाल के लिए टाला जाना अच्छी खबर है. क्योंकि कहीं ना कहीं इस चार्ज से दुकानदारों खासकर रिटेलर पर असर पड़ रहा था. तो मैं तो कहूंगी कि सरकार ने अच्छा फैसला किया है.
हमेशा केलिए UPI पर MDR चार्ज को खत्म किया जाए: रिटर्न और जीएसटी का काम करने वाले आरआर पांडे ने कहा कि सरकार का यह बहुत अच्छा फैसला है कि यूपीआई के ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. लेकिन यह फैसला अल्प समय के लिए है. मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि सरकार इस पर विचार करें और इसे फिर से फ्री कर दे.
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