दिल्ली के दुकानदारों को अब 21 साल बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने से मिली मुक्ती, एक्ट में किया गया बदलाव

इस फैसले से ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ होगा और मजबूत वर्तमान में इस एक्ट में यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रेशन की तिथि से हर 21 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण करना अनिवार्य था. दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने इस नवीनीकरण प्रणाली को हटाने का निर्णय व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत बताया है. उनका कहना है दिल्ली में ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को मजबूत करेगा.

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने के क्रम में दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, सुगम और अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है. जिसके तहत दिल्ली सरकार के श्रम मंत्रालय ने शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत होने वाले रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है.

नई दिल्ली: दिल्ली के दुकानदारों को अब 21 साल बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने से मुक्ति मिल गई है. ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 की धारा 5 में बदलाव किया है. अभी तक कोई दुकानदार अपनी दुकान सालों से करता आ रहा था, तो हर 21 वर्ष के अन्तराल पर उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता था. लेकिन अब एक्ट में बदलाव होने से नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त हो गई.

दिल्ली का चांदनी चौक बाजार (ETV BHARAT)

इस निर्णय को लेकर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में 21 साल बाद होने वाले नवीनीकरण की अनिवार्यता हटने से व्यापारियों को वास्तविक राहत मिलेगी. प्रक्रियाएं सरल होने से दिल्ली का व्यापारिक वातावरण और अधिक उद्यमी-अनुकूल बनेगा. दिल्ली सरकार का यह निर्णय पंजीकरण प्रक्रिया को वन-टाइम रजिस्ट्रेशन मॉडल की ओर ले जाएगा जिससे व्यापारियों को नवीनीकरण की झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी. यह कदम दिल्ली में ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ को नई गति, पारदर्शिता और मजबूती प्रदान करेगा तथा राजधानी के व्यापार एवं सेवा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाएगा.

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा

कपिल मिश्रा ने बताया कि श्रमिकों और महिलाओं के हित में कई महत्त्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं. जिनमें सबसे बड़ा बदलाव श्रमिकों के न्यूनतम वेतन दरों में बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देना है जिसके तहत सुरक्षा प्रावधान, जैसे सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड और आईसीसी समिति, अनिवार्य किए गये हैं. वहीं श्रमिकों के लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क उपचार जैसी सुविधाएं शुरू की हैं. महिलाओं की कार्यभागीदारी को बढ़ाने के लिए 500 ‘पालना घर’ स्थापित किए जा रहे हैं. साथ ही गिग वर्कर्स, घरेलू सहायकों, टैक्सी-ऑटो चालकों सहित विभिन्न श्रमिक वर्गों के लिए विशेष कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव हैं ताकि श्रम सुधार अधिक व्यापक और समावेशी बन सकें.

बता दें कि दिल्ली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1954 के अंतर्गत दिल्ली में पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से ही पूरी तरह ऑनलाइन है. इसमें कोई दस्तावेज़ जमा नहीं करना होता, न कोई शुल्क देना होता है और आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तुरंत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है. पंजीकरण की यह व्यवस्था वर्ष 2009 से ऑनलाइन प्रभावी है.

