ETV Bharat / state

दिल्ली के शाहदरा से उठी स्वदेशी की अलख: 3 हजार दुकानदारों ने लिया सिर्फ भारतीय उत्पाद बेचने का संकल्प, देखें रिपोर्ट

शाहदरा में स्वदेशी सामान अपनाने की मुहिम, दुकानदारों ने कहा सिर्फ स्वदेशी ही बेचेंगे ( ETV Bharat )