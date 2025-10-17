ETV Bharat / state

दिल्ली के शाहदरा से उठी स्वदेशी की अलख: 3 हजार दुकानदारों ने लिया सिर्फ भारतीय उत्पाद बेचने का संकल्प, देखें रिपोर्ट

शाहदरा के मंडोली रोड मार्केट में 3 हजार दुकानदारों ने संकल्प लिया है कि वो केवल भारतीय उत्पाद ही बेचेंगे और ग्राहकों को भी समझाएंगे.

शाहदरा में स्वदेशी सामान अपनाने की मुहिम, दुकानदारों ने कहा सिर्फ स्वदेशी ही बेचेंगे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 17, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले ने इस दीपावली पर एक अनोखी मिसाल पेश की है. यहां प्रशासन और स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर “स्वदेशी अपनाओ स्वदेशी ही बेचो, स्वदेशी ही खरीदो” अभियान की शुरुआत की है, जिसने पूरी दिल्ली में चर्चा छेड़ दी है. शाहदरा के प्रसिद्ध मंडोली रोड मार्केट में करीब 3 हजार दुकानदारों ने एक साथ यह संकल्प लिया कि वे अब केवल भारतीय उत्पाद ही बेचेंगे.

एसडीएम तपन झा ने कहा, “यह सिर्फ खरीद-बिक्री का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव है. जब हम स्वदेशी अपनाते हैं, तो हम देश के कारीगरों, उद्योगों और आत्मनिर्भर भारत के सपने को सशक्त बनाते हैं. उन्होंने बताया कि शाहदरा से शुरू हुई यह पहल अब दिल्ली के अन्य बाजारों तक फैलने लगी है, और व्यापारी इसे सामाजिक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं''.

3000 दुकानदारों का संकल्प-स्वदेशी ही बेचें, स्वदेशी ही खरीदें (ETV BHARAT)
वहीं मार्केट प्रधान बिन्नी वर्मा ने कहा, यह मुहिम सिर्फ इस दीपावली तक सीमित नहीं रहेगी. आने वाले हर त्योहार को हम ‘स्वदेशी भावना’ के साथ मनाएंगे. उन्होंने दुकानदारों से आग्रह किया कि वे अपनी दुकानों पर “स्वदेशी अपनाओ” के बैनर लगाएं ताकि हर ग्राहक को यह संदेश मिले.
शाहदरा के मंडोली रोड मार्केट में दुकानदारों का संकल्प (ETV Bharat)

स्थानीय दुकानदार नितिन जैन ने अपनी कहानी साझा की और कहा कि, “पहले हम ग्राहकों को लुभाने के लिए चीन से बने बच्चों के जूते बेचते थे, लेकिन अब हमने पूरी तरह भारतीय ब्रांड अपनाए हैं. इससे हमें गर्व महसूस होता है.”

यह अभियान शाहदरा के बाजारों को सिर्फ दीपावली की रौनक नहीं दे रहा, बल्कि एक आर्थिक और सांस्कृतिक जागृति का प्रतीक बन गया है. अब दिल्ली के अन्य बाजार भी इस संदेश को अपनाने की तैयारी में हैं. जहां दीपों की रोशनी के साथ ‘स्वदेशी भावना’ की ज्योति भी जगमगा रही है.

इस बार हर घर दीया जले...पर केवल स्वदेशी
इस बार हर घर दीया जले...पर केवल स्वदेशी (ETV BHARAT)

