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दिल्ली में सजेगा अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस का मंच: 27 जुलाई से त्यागराज स्टेडियम में शुरू होगी 22वीं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी दिल्ली के द्वारा किए जाने की आधिकारिक घोषणा की.

27 जुलाई से त्यागराज स्टेडियम में शुरू होगी 22वीं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप
27 जुलाई से त्यागराज स्टेडियम में शुरू होगी 22वीं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: देश की राजधानी एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेल जगत की चकाचौंध से सराबोर होने के लिए तैयार है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को आधिकारिक रूप से घोषणा की कि 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी दिल्ली करेगा. यह प्रतियोगिता आगामी 27 जुलाई से 2 अगस्त तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी.

दिल्ली सरकार विज़न 2036 ओलंपिक के लक्ष्य साधने में जुटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार विज़न 2036 ओलंपिक के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और यह चैंपियनशिप उसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी. इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियां मौजूद रहीं. इस सात दिवसीय महाकुंभ में दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे. आयोजन में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका जैसे 35 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह अब तक के सबसे बड़े कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस आयोजनों में से एक होगा.

त्यागराज स्टेडियम में शुरू होगी 22वीं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप
त्यागराज स्टेडियम में शुरू होगी 22वीं कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप (ETV Bharat)

स्पोर्ट्स कैपिटल बनने की ओर दिल्ली के कदम
सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा

"दिल्ली लंबे समय से विश्वस्तरीय आयोजनों की सफल मेजबानी करती रही है. त्यागराज स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी. हमारा लक्ष्य दिल्ली को वैश्विक खेल मानचित्र पर सबसे सशक्त शहर के रूप में स्थापित करना है."

युवा खिलाड़ियों के लिए विशेष अवसर

कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने इस आयोजन को भारतीय खिलाड़ियों के लिए बड़ा मौका बताया. उन्होंने कहा कि घरेलू मैदान पर खेलने से भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और उन्हें विश्वस्तरीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अनुभव प्राप्त होगा. उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह के आयोजनों से दिल्ली देश की स्पोर्ट्स कैपिटल के रूप में उभरेगी.

जल्द ही मैच शेड्यूल और टिकटों की बिक्री की मिलेगी जानकारी
इस मौके पर कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के चेयरमैन विवेक कोहली, सलाहकार बृजेश माथुर, फेडरेशन के उपाध्यक्ष राजीव दुग्गल, दिल्ली स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन की दीपाली गुप्ता, महासचिव बलबीर सिंह और द्रोणाचार्य अवॉर्डी संदीप गुप्ता सहित कई खेल अधिकारी मौजूद थे. सरकार जल्द ही मैच शेड्यूल और टिकटों की बिक्री से संबंधित जानकारी साझा करेगी.

कार्यक्रम की मुख्य झलकियां

अवधि27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक
स्थानत्यागराज स्टेडियम
सहयोगदिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI)
प्रतियोगिताविभिन्न श्रेणियों में रोमांचक मुकाबले, 2 अगस्त को ग्रैंड फिनाले
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