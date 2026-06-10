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दिल्ली अब बनेगी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब: DDA की मेगा ई-ऑक्शन में 1,321 करोड़ की कमाई

उपराज्यपाल के अनुसार डीडीए ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और तकनीक-सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया.

उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू
उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) द्वारा आयोजित मेगा ई-ऑक्शन में निवेशकों और कारोबारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उपराज्यपाल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस नीलामी प्रक्रिया में DDA की 142 संपत्तियों और भूमि संपत्तियों ने न केवल उम्मीद से कहीं अधिक मूल्य हासिल किया, बल्कि सरकार की पारदर्शी ई-नीलामी प्रणाली पर निवेशकों के भरोसे को भी पुख्ता किया है.

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, DDA ने इन संपत्तियों के लिए कुल 480.38 करोड़ रुपये का आरक्षित मूल्य तय किया था, लेकिन नीलामी प्रक्रिया के दौरान बोलीदाताओं के बीच मची प्रतिस्पर्धा के कारण यह आंकड़ा 1,321.21 करोड़ रुपये तक पहुँच गया. यह उपलब्धि अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि प्राधिकरण को आरक्षित मूल्य के मुकाबले लगभग 175 प्रतिशत का प्रीमियम प्राप्त हुआ है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधू ने इस पर संतोष जताया है.

डीडीए के कड़कड़डूमा प्रोजेक्ट में दिखा निवेशकों का सबसे ज्यादा उत्साह

इस नीलामी में पूर्वी दिल्ली का कड़कड़डूमा क्षेत्र निवेशकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनकर उभरा. यहाँ की संपत्तियों के लिए न केवल बड़ी संख्या में निवेशक आए, बल्कि बोलियों का सिलसिला भी रिकॉर्ड स्तर पर रहा. कड़कड़डूमा (पॉकेट 21-22) स्थित एक वाणिज्यिक भूखंड के लिए 36 बोलीदाताओं ने हिस्सा लिया और इसकी अंतिम बोली आरक्षित मूल्य से 10 गुना अधिक रही. इसी तरह कड़कड़डूमा का एक संस्थागत भूखंड (प्लॉट नंबर 3A) नीलामी का स्टार रहा, जिसके लिए 20 निवेशकों ने 3,160 बार बोलियां लगाईं. उपराज्यपाल के अनुसार यह रुझान स्पष्ट करता है कि दिल्ली के विकास और रणनीतिक कनेक्टिविटी को लेकर निवेशकों में जबरदस्त आत्मविश्वास है.

एलजी के विजन से बदल रही दिल्ली की तस्वीर

उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू के कार्यभार संभालने के बाद से ही दिल्ली को एक वैश्विक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. एलजी का विजन स्वच्छ और टिकाऊ निवेश, विश्वस्तरीय आवासीय सुविधाएँ और दिल्ली को एक प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने पर केंद्रित है. डीडीए की यह मेगा नीलामी उसी विजन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और शहर के सुनियोजित विकास को गति देना है.

उपराज्यपाल के अनुसार डीडीए ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और तकनीक-सक्षम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया. इसमें न केवल निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की गई, बल्कि बोलीदाताओं की सुविधा के लिए समर्पित हेल्पडेस्क भी तैनात किए गए थे. नीलामी में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों के साथ-साथ ग्रुप हाउसिंग साइट, निर्मित दुकानें, मल्टी-लेवल पार्किंग और कियोस्क जैसी विविध संपत्तियां शामिल थीं.

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