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नेशनल स्कूल गेम्स के लिए दिल्ली के 28 खिलाड़ियों का चयन, छतरपुर में होगी राष्ट्रीय प्रतियोगिता

शिक्षा निदेशालय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: 70वीं नेशनल स्कूल गेम्स 2026-27 के तहत अंडर-14 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए दिल्ली की टीम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की खेल शाखा ने दिल्ली राज्य स्कूल खेलों में प्रदर्शन के आधार पर 28 छात्र खिलाड़ियों का चयन विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए किया है. इन खिलाड़ियों को 14 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद चयनित टीम मध्य प्रदेश के छतरपुर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेगी.

त्यागराज स्टेडियम में लगेगा प्रशिक्षण शिविर

चयनित खिलाड़ियों के लिए त्यागराज स्टेडियम, आईएनए में विशेष कोचिंग कैंप आयोजित किया जाएगा. शिविर रोजाना दोपहर 3:30 बजे से चलेगा. इस दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस, फुटबॉल कौशल, टीम के साथ तालमेल और मैच की तैयारी पर ध्यान दिया जाएगा. शिविर में शाहिद अख्तर प्रभारी कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं, विनय मोहन गोस्वामी, संजय सिंह और प्रदीप कुमार सहायक कोच के रूप में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे. शिविर के दौरान खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए दिल्ली की अंतिम टीम तैयार की जाएगी.