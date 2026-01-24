ETV Bharat / state

दिल्ली में अपना घर खरीदना अब और भी आसान, यहां मिलेगी सबसे सस्ता होम लोन-पढ़ें पूरी खबर

हमारा उद्देश्य अपने घर के सपने को साकार करने में मदद करना है. इसी कड़ी में ये ब्रांच खोली गई है-मंत्री रविंद्र इंद्राज

यहां मिलेगी सबसे सस्ता होम लोन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 24, 2026 at 5:49 PM IST

Updated : January 24, 2026 at 5:56 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में अपना घर खरीदना अब आसान होने जा रहा है. दिल्ली वालों के सपने को साकार बनाने के लिए सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड ने अपनी दूसरी शाखा रोहिणी में लांच की है. दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड की इस खास पहल का उद्घाटन दिल्ली प्रदेश समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने किया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.

“आप घर का सपना देखें… हम उसे हकीकत में बदलें' इसी सोच के साथ दिल्ली सहकारी आवास वित्त निगम लिमिटेड की होम लोन योजना का उद्घाटन दिल्ली प्रदेश समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह द्वारा किया गया.

मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इस योजना की जानकारी दी (ETV Bharat)

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि यह योजना आम लोगों को कम ब्याज दर पर घर लेने में मदद करेगी. इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 7.30 प्रतिशत और अन्य आवेदकों के लिए 7.40 प्रतिशत फ्लोटिंग ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. खास बात यह है कि इसमें न कोई प्रोसेसिंग फीस है और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क, जबकि अधिकतम ऋण अवधि 30 वर्ष तक रखी गई है. इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के लोगों को आसान और सस्ती शर्तों पर अपना खुद का घर दिलाना है.”

मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने बताया कि इससे दिल्ली वालों को काफी लाभ मिलेगा. रोहिणी जैसी बड़ी कॉलोनी में लोगों का कम ब्याज दरों पर ये लोन उपलब्ध कराया जाएगा. मंत्री इंद्राज ने इसका श्रेय केंद्रीय मंत्री अमित शाह को दिया उन्होंने कहा कि इस बैंक की ओर से देशभर में सबसे सस्ता लोन मुहैया कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इस बैंक से उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा साथ ही उन्हें महंगे लोन भी नहीं लेना पड़ेगा. मंत्री इंद्राज ने ये भी कहा कि ये उपभोक्ताओं के लिए आसान और सुलभ है उन्हें बैंक के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे.

एक भावना थी कि हमारे रोहिणी क्षेत्र में इसकी एक ब्रांच हो, दिल्ली के अंदर जहां भी विकास के क्षेत्र हैं, वहां इसकी अन्य ब्रांच खोलने की योजना है. अब महंगे लोन के कारण किसी के घर का सपना अधूरा नहीं रहेगा-मंत्री रविंद्र इंद्राज

रोहिणी आवासीय योजनाओं को लेकर एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है. मंत्री इंद्राज ने कहा कि आने वाले समय में यहां हजारों परिवारों के बसने की उम्मीद हैं उन्होंने सभी का धन्यवाद भी किया.

