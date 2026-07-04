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दिल्ली-NCR में बारिश के बाद तामपान में आई गिरावट, आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है.

बारिश को लेकर अलर्ट जारी
बारिश को लेकर अलर्ट जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 4, 2026 at 6:51 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलने के आसार हैं. दिल्ली में आज शनिवार को कई हिस्सों में हल्की बारिश होगी, जबकि रविवार को तेज बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल शुक्रवार को भी सफदरजंग, पालम, लोधी रोड और आयानगर मौसम केन्द्रों ने हल्की बूंदाबांदी दर्ज की है. जिससे उमस और बढ़ गई. दिल्ली में महसूस होने वाली गर्मी (फील लाइक टेंपरेचर) का स्तर 48 डिग्री सेल्सियस पर रहा। सफदरजंग वेधशाला में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि नमी 58 से 91 प्रतिशत के बीच रही.

आज के मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे बढ़ रहा है. ऐसे में राजधानी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री तक गिर सकता है. सुबह और दोपहर के समय हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो बार गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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