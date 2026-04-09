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दिल्ली सचिवालय को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को घेरकर चेकिंग अभियान चलाया गया. मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है.

दिल्ली सचिवालय बम से उड़ाने की धमकी
दिल्ली सचिवालय बम से उड़ाने की धमकी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 9, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से गुरुवार को हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचे और परिसर की सघन तलाशी ली गई. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती जांच में अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को घेरकर चेकिंग अभियान चलाया गया और हर कोने की बारीकी से जांच की गई.

बताया जा रहा है कि धमकी भरे ईमेल में 'खालिस्तानी' शब्द का भी जिक्र किया गया है. इसके चलते मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. साइबर टीम ईमेल के सोर्स और भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. पूरे मामले की जांच जारी है और सभी एंगल से पड़ताल की जा रही है.

पहले भी मिली हैं धमकियां: गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के दो कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद कैंपस को खाली कराकर सघन जांच की गई थी. इसके अलावा हाल ही में दिल्ली सिविक सेंटर स्थित मेयर कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है, जिन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि बम की धमकियों में इन दिनों इजाफा देखा गया है.

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