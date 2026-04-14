दिल्ली के स्कूलों में साल भर चलेगा पर्यावरण जागरूकता अभियान, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर
शिक्षा निदेशालय के अनुसार सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को इन गतिविधियों को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा.
Published : April 14, 2026 at 8:26 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी स्कूल इस महीने से प्लास्टिक कचरा, जैव विविधता का नुकसान, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के प्रति छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता और गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रमों की एक साल लंबी श्रृंखला शुरू करेंगे.
शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार इस पहल का मुख्य केंद्र बिंदु हर महीने के लिए तय किए गए विषय होंगे, जिसकी शुरुआत अप्रैल में प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने से होगी. सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिताएं और 'सिंगल-यूज़ प्लास्टिक' (एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक) के उपयोग को हतोत्साहित करने वाले अभियानों जैसी गतिविधियों का आयोजन करेंगे. इसके साथ ही 22 अप्रैल को 'पृथ्वी दिवस' भी मनाया जाएगा.
दिल्ली के स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता अभियान: सर्कुलर में आगे कहा गया है कि मई का महीना वन्यजीवों और जैव विविधता को समर्पित होगा, जिसमें नारे लिखने, लघु-नाटकों (स्किट) और चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियां शामिल होंगी. स्कूल 22 मई को 'अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस' भी मनाएंगे, और साथ ही बिजली बचाने तथा पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार आदतें अपनाने जैसे जीवनशैली में बदलावों को भी बढ़ावा देंगे.
जून और जुलाई के महीनों में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर ज़ोर दिया जाएगा. इसके लिए कचरा प्रबंधन पर कार्यशालाएं, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं और गीले व सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदानों का उपयोग जैसी व्यावहारिक पहलें की जाएंगी. सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि इस अवधि के दौरान 5 जून को 'पर्यावरण दिवस' भी मनाया जाएगा.
जुलाई में स्कूल वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता अभियान: सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि जुलाई में, स्कूल वन्यजीव संरक्षण पर जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी (क्विज़) और प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन शामिल होगा. इसके साथ ही, जल प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम भी किया जाएगा, जिसमें रसायनों और चिकित्सा अपशिष्ट (मेडिकल वेस्ट) के उचित निपटान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और नालियों में ग्रीस या तेल जैसी हानिकारक चीज़ें बहाने जैसी गलत आदतों को हतोत्साहित किया जाएगा.
अगस्त में 'वन महोत्सव' का आयोजन होगा: DoE के अनुसार, अगस्त महीने की गतिविधियों में 'वन महोत्सव' का आयोजन और स्कूलों में 'शून्य-अपशिष्ट' (zero-waste) प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल होगा. छात्र वृक्षारोपण अभियानों, परिसर की सफाई के अभियानों, खाद बनाने की गतिविधियों और 'प्लॉगिंग' (कचरा उठाते हुए दौड़ना) जैसी पहलों में भाग लेंगे. इसमें यह भी बताया गया है कि 20 अगस्त को 'अक्षय ऊर्जा दिवस' भी मनाया जाएगा. DoE ने कहा कि सितंबर का महीना पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु से संबंधित चिंताओं, जैसे कि 'ओज़ोन परत के क्षरण' (ozone layer depletion) के प्रति जागरूकता फैलाने पर केंद्रित होगा.
DoE के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि दिसंबर 2026 और मार्च 2027 के बीच धूल प्रदूषण की समस्या से निपटा जाएगा. इसके लिए धूल नियंत्रण से जुड़े अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें पानी का छिड़काव, वृक्षारोपण अभियान और निर्माण कार्यों व ईंधन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के बारे में जागरूकता सत्र जैसे उपाय शामिल होंगे.
सर्कुलर में आगे कहा गया है कि सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को इन गतिविधियों को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा. साथ ही, उन्हें इन गतिविधियों की मासिक रिपोर्ट और तस्वीरों के रूप में सबूत अपने-अपने ज़िला कार्यालयों में जमा कराने होंगे, ताकि पूरे वर्ष भर इन गतिविधियों की लगातार निगरानी और उनमें भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.
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