दिल्ली के स्कूली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका, सॉफ्टबॉल टीम के लिए आज से ट्रायल
दिल्ली के खेल विभाग द्वारा 70वें नेशनल स्कूल गेम्स के लिए सॉफ्टबॉल (अंडर-19 लड़के और लड़कियां) टीम के चयन के लिए ओपन ट्रायल आज
Published : October 23, 2026 at 8:01 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूली खिलाड़ियों के पास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की स्पोर्ट्स ब्रांच ने 70वें नेशनल स्कूल गेम्स 2026-27 के लिए अंडर-19 सॉफ्टबॉल टीम के चयन की प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत लड़कों और लड़कियों के लिए 23 और 24 अक्टूबर को ओपन ट्रायल किए जाएंगे. ट्रायल में चुने जाने वाले खिलाड़ियों को करीब तीन सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद चयनित खिलाड़ी चंडीगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे.
विकासपुरी में दोपहर 2 बजे से ट्रायल
शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, ट्रायल विकासपुरी के एफ-ब्लॉक स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे. इसमें निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं. खिलाड़ियों को ट्रायल के दौरान अपनी खेल किट साथ लानी होगी. इस चयन प्रक्रिया के जरिए अंडर-19 बालक और बालिका वर्ग की टीम के लिए खिलाड़ियों को चुना जाएगा. चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी के लिए प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया जाएगा.
25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रशिक्षण
ट्रायल में चुने गए खिलाड़ियों के लिए 25 अक्टूबर से 15 नवंबर 2026 तक कोचिंग और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा. यह शिविर भी विकासपुरी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही लगेगा. खिलाड़ियों को इस दौरान राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाएगा. इसके बाद दिल्ली की टीम 70वें नेशनल स्कूल गेम्स 2026-27 की सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी. यह प्रतियोगिता 18 से 22 नवंबर तक चंडीगढ़ में होगी. इस तरह ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिल्ली की टीम में जगह बनाने और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा.
छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी ले सकेंगे हिस्सा
ट्रायल में शामिल होने के लिए शिक्षा निदेशालय ने उम्र और स्कूल से जुड़ी शर्तें तय की हैं. खिलाड़ी का जन्म 1 जनवरी 2008 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए. विद्यार्थी कक्षा छह से 12वीं तक पढ़ने वाला नियमित छात्र होना चाहिए. साथ ही उसका दाखिला दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अधीन आने वाले स्कूल में होना जरूरी है. केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस चयन प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. ऐसे में ट्रायल के लिए पहुंचने से पहले विद्यार्थियों को अपनी पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए.
जन्म प्रमाणपत्र से स्कूल आईडी तक लाने होंगे दस्तावेज
ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सभी जरूरी मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे. इनमें जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र, जन्मतिथि से जुड़ा प्रमाण, स्कूल के प्रधानाचार्य या हेड ऑफ स्कूल की ओर से जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और स्कूल पहचान पत्र चाहिए. इसके अलावा स्वयं सत्यापित फोटो का एक सेट भी साथ रखना होगा. चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी या किसी शिकायत के लिए खेल प्रभारी विजय गौर से 9811779996 पर संपर्क कर सकते हैं.
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