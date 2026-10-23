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दिल्ली के स्कूली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका, सॉफ्टबॉल टीम के लिए आज से ट्रायल

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूली खिलाड़ियों के पास राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की स्पोर्ट्स ब्रांच ने 70वें नेशनल स्कूल गेम्स 2026-27 के लिए अंडर-19 सॉफ्टबॉल टीम के चयन की प्रक्रिया शुरू की है. इसके तहत लड़कों और लड़कियों के लिए 23 और 24 अक्टूबर को ओपन ट्रायल किए जाएंगे. ट्रायल में चुने जाने वाले खिलाड़ियों को करीब तीन सप्ताह तक प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके बाद चयनित खिलाड़ी चंडीगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे.

विकासपुरी में दोपहर 2 बजे से ट्रायल