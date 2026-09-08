सुरक्षित हैं छात्र? दिल्ली त्रासदी के बाद पुलिस की जांच में आया 400 हॉस्टल- PG का काला सच!
दिल्ली पीजी हादसे के बाद बिहार में छात्रों की सुरक्षा को लेकर पुलिस एक्टिव है. जांच में कड़वा सच सामने आया है. कृष्णनंदन की रिपोर्ट
Published : September 8, 2026 at 1:43 PM IST
पटना : दिल्ली के सत्य निकेतन में छात्र पीजी की पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिरने और कई लोगों की मौत के बाद देशभर में छात्रावासों और पीजी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच बिहार में हॉस्टल और पीजी को लेकर हुई निगरानी ने भी चिंता बढ़ा दी है. बिहार पुलिस की जांच में करीब 400 ऐसे पीजी और हॉस्टल चिन्हित किए गए हैं, जो बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे हैं. अब इन संस्थानों के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की तैयारी है और सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है.
दिल्ली हादसे के बाद बढ़ी बिहार में सतर्कता
दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए हादसे ने खास तौर पर पुराने और असुरक्षित भवनों में चल रहे पीजी और हॉस्टलों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. सत्य निकेतन की जिस इमारत में छात्रों के लिए पीजी चल रहा था, वह हादसे के समय निर्माण और मरम्मत से जुड़े काम की वजह से भी जांच के दायरे में आई.
शुरुआती जांच में भवन की उम्र, बेसमेंट में चल रहा काम और संरचनात्मक सुरक्षा जैसे पहलुओं पर सवाल उठे हैं. हादसे के बाद दिल्ली में भी पीजी हब की इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है. इस हादसे से बिहार समेत अन्य राज्य भी सतर्क हो गए हैं.
बिना रजिस्ट्रेशन के करीब 400 पीजी-हॉस्टल
बिहार पुलिस की एडीजी विधि-व्यवस्था केएस अनुपम के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद PG और हॉस्टलों की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग टीम बनाई गई थी. टीम ने अलग-अलग जगहों पर जांच और निगरानी की. इसी प्रक्रिया के दौरान पूरे बिहार में अब तक करीब 400 ऐसे PG और हॉस्टल चिन्हित किए गए, जो बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे हैं. इनकी सूची तैयार कर संबंधित जिलों को भेजी गई है और अब रजिस्ट्रेशन तथा नियमों के पालन को लेकर कार्रवाई की जा रही है.
"बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे पीजी और हॉस्टलों की पहचान के बाद सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है. जिला प्रशासन की ओर से इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है. साथ ही एसपी स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की जांच कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. यानी अब केवल सूची तैयार करने तक मामला सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संबंधित जिलों में हॉस्टलों की वैधता और नियमों के अनुपालन की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी."- केएस अनुपम, एडीजी विधि-व्यवस्था
हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से भी बातचीत
एडीजी केएस अनुपम ने बताया कि मॉनिटरिंग के दौरान सिर्फ हॉस्टल के दस्तावेजों को नहीं देखा गया, बल्कि वहां रहने वाले बच्चों से भी बातचीत की गई और हॉस्टल से जुड़ी स्थिति की जानकारी ली गई. इसी निगरानी प्रक्रिया में बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रहे हॉस्टलों की सूची तैयार हुई. पुलिस की ओर से निजी गर्ल्स हॉस्टलों की निगरानी के लिए 'पुलिस दीदी' व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके तहत हॉस्टलों में जाकर छात्राओं से बातचीत और उनकी सुरक्षा से जुड़ी स्थिति की जानकारी ली जाती है.
बिल्डिंग की उम्र और सुरक्षा को लेकर भी सवाल
दिल्ली हादसे के बाद बिहार में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन पीजी और हॉस्टलों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनमें रहने वाले छात्रों की सुरक्षा कितनी सुनिश्चित है. हॉस्टल और पीजी भवनों के ऑडिट के प्रश्न पर केएस अनुपम ने भी भवन की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि किसी इमारत के गिरने के पीछे उसकी उम्र भी एक कारण हो सकती है.
ऐसे में बिल्डिंग का ऑडिट कराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को भवन का ऑडिट कराकर उसकी स्थिति की जांच करनी चाहिए. पटना में चल रहे हॉस्टलों के भवनों का ऑडिट भी संबंधित विभाग के स्तर से कराया जा सकता है.
जिला प्रशासन की अग्निपरीक्षा
इस कार्रवाई के बाद बिहार में संचालित पीजी और हॉस्टलों को लेकर कई अहम सवाल सामने हैं. आखिर कितने हॉस्टल वैध तरीके से संचालित हो रहे हैं, कितने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और कितने भवनों की संरचनात्मक स्थिति की जांच हुई है. खासकर छात्र और छात्राओं के लिए संचालित पीजी में फायर सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट, भवन की मजबूती और क्षमता के मुताबिक लोगों के रहने की व्यवस्था जैसे पहलुओं की जांच महत्वपूर्ण होगी.
बिहार में करीब 400 बिना रजिस्ट्रेशन वाले पीजी और हॉस्टलों की पहचान के बाद अब असली परीक्षा जिला प्रशासन की है. डीएम और एसपी को भेजे गए निर्देश के बाद यह देखना अहम होगा कि कितने संचालक नियमों के दायरे में आते हैं, कितनों को रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलता है और कितने संस्थानों पर सीधे कार्रवाई होती है.
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