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दिल्ली के शिक्षक संजय स्वामी बने पर्यावरण के पहरेदार, पानी बचाने के लिए कर रहे काम, स्पीकर ने भी की तारीफ

पानी को बचाने के लिए भी लोगों को जागरुक कर रहे संजय स्वामी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया प्रभावित है. पर्यावरण को बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, चाहे देश दुनिया के स्तर की बात हो या आम आदमी की. ऐसे ही एक शख्स है जिन्होंने पर्यावरण को बचाने का बीड़ा उठा लिया है. शिक्षक की नौकरी से पानी बचाने का संदेश देने के लिए ये व्यक्ति अलग-अलग स्तर पर लोगों को जागरुक कर रहे हैं. इनका नाम है संजय स्वामी.

दिल्ली की गलियों से निकलकर देशभर में जल और पर्यावरण को बचाने का संदेश देकर इन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है. संजय स्वामी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक की यात्रा है जो खुद बदला और समाज को बदलने की ठान ली.

कौन है संजय स्वामी

संजय स्वामी दिल्ली रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं. मूलत एक शिक्षक रहे हैं. शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए वे शिक्षा संस्कृति उत्थान्यास जैसे संगठन से जुड़े और यहीं से उनके भीतर पर्यावरण संरक्षण की चेतना जागी. आज वे पानी बचाने, प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे देश में सक्रिय हैं.

कहां से मिली प्रेरणा

संजय स्वामी बताते हैं कि एक समय था जब वे भी आम लोगों की तरह प्लास्टिक के गिलास, थर्मोकोल के बर्तन और पॉलीथीन का उपयोग करते थे. लेकिन धीरे-धीरे समझ बढ़ी विद्वानों के साथ संवाद हुआ और उन्होंने अपनी जीवनशैली बदल दी आज वे जहां भी जाते हैं अपना बर्तन चम्मच,प्लेट,गिलास,कटोरी साथ रखते हैं और NO USE प्लास्टिक का संदेश देते हैं.

बर्तन बैंक बनाया ताकि कम इस्तेमाल हो प्लास्टिक

संजय स्वामी की सोच केवल विचारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने इसे जमीन पर भी उतारा. उन्होंने बर्तन बैंक की शुरुआत की, जिसमें स्टील के बर्तन लोगों को मुफ्त दिए जाते हैं ताकि शादी, भंडारे या आयोजनों में प्लास्टिक कचरा न फैले.

प्रयागराज में कुंभ के दौरान मिसाल कायम की

प्रयागराज के महाकुंभ में संजय स्वामी के प्रयास ने मिसाल कायम की, जहां हजारों लोगों को भोजन कराने के लिए उन्होंने अपने स्टील के बर्तन, बर्तन बैंक से दिए....जिसकी बदौलत प्लास्टिक का कचरा बेहद कम रहा.