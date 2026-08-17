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दिल्ली: कल्याणपुरी में सफाईकर्मी की चाकू मारकर हत्या करने वाला आरोपी निहाल गिरफ्तार

कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल कुमार की हत्या के विरोध में दिल्ली नगर निगम शाहदरा साउथ जोन के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए.

Kalyanpuri Sanitation Workers portest
लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में सफाई कर्मचारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 17, 2026 at 1:19 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 5:59 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में एक सफाईकर्मी हत्या के आरोपी निहाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में वारदात के पीछे व्यक्तिगत रंजिश की बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर सफाईकर्मी पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई थी. दिल्ली पुलिस हत्या के पीछे की पूरी वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

सुबह से धरने पर बैठे थे सफाई कर्मचारी

घटना के बाद से सफाई कर्मचारियों में सुरक्षा को लेकर नाराजगी है. सोमवार को शाहदरा साउथ जोन के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया. बड़ी संख्या में कर्मचारी एलबीएस अस्पताल में जमा हुए और पीड़ित परिवार के समर्थन में प्रदर्शन किया. कर्मचारियों की मांग थी कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए. आम आदमी पार्टी की ओर से मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई गई . स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई थी.

ड्यूटी के दौरान हुई थी हत्या

कल्याणपुरी के 16 ब्लॉक में रविवार सुबह करीब 7:20 बजे अनिल कुमार सड़क से कूड़ा उठाकर टिपर में डाल रहे थे. इसी दौरान पीले रंग की टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति वहां पहुंचा और अनिल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी ने गर्दन और पेट पर करीब सात वार किए. गंभीर रूप से घायल अनिल को स्थानीय लोगों ने एलबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पहले किया था गलतफहमी में हत्या का दावा

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर अनिल के सहकर्मी गुलशन की हत्या करने पहुंचा था. दोनों की शक्ल काफी मिलती थी. आशंका जताई गई थी कि आरोपी ने अनिल को गुलशन समझकर उस पर हमला कर दिया. कल्याणपुरी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. पूर्वी जिला डीसीपी राजीव कुमार के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी किसी अन्य व्यक्ति की हत्या के इरादे से आया था, लेकिन गलत पहचान के कारण अनिल की जान चली गई.

कर्मचारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी

कर्मचारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार और पार्षद धीरेंद्र बंटी गौतम सामने आए. कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि हत्या के बाद अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचा है.विधायक ने कहा कि न तो मुआवजे का ऐलान किया गया है और न ही पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

धीरेंद्र बंटी गौतम, पार्षद, आम आदमी पार्टी (ETV Bharat)

कुलदीप कुमार ने सरकार से मांग की कि मृतक अनिल के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और हत्या के आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी और परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा.प्रदर्शन के चलते यमुनापार में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है.

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Last Updated : August 17, 2026 at 5:59 PM IST

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