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दिल्ली: कल्याणपुरी में सफाईकर्मी की चाकू मारकर हत्या करने वाला आरोपी निहाल गिरफ्तार

लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में सफाई कर्मचारी ( ETV Bharat )