दिल्ली में सफाईकर्मी की मौत मामला: BJP ने AAP पार्षद पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप
हर्ष मल्होत्रा ने त्रिलोकपुरी के पार्षद पर सफाई कर्मी से धोखाधड़ी करने और उसे उकसाने का आरोप लगाया है.
Published : September 17, 2026 at 5:56 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विजय कुमार पर एक निगम सफाई कर्मी से आर्थिक धोखाधड़ी करने और उसे मौत के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. भाजपा ने मामले में दर्ज पुलिस एफआईआर का हवाला देते हुए AAP नेतृत्व से पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. त्रिलोकपुरी वार्ड में सफाई कर्मी के तौर पर कार्यरत दीपक अपने परिवार के लिए मकान बनाना चाहते थे.
उनपर आरोप है कि करीब एक साल पहले पार्षद विजय कुमार ने उन्हें मकान दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये का ऋण दिलवाया और राशि अपने खाते में ट्रांसफर करा ली. भाजपा का आरोप है कि पार्षद ने दीपक की हस्ताक्षरित चेकबुक भी अपने पास रख ली और पिछले कई महीनों से उनके वेतन की रकम चेक के जरिए निकालते रहे.
हर्ष मल्होत्रा के अनुसार, दीपक लगातार पार्षद से या तो मकान दिलाने या रकम वापस करने की मांग कर रहे थे. भाजपा का आरोप है कि इस दौरान उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया और 25 फीसदी कमीशन की मांग की गई. आर्थिक परेशानियों के चलते दीपक मानसिक रूप से टूट गए थे और उन्होंने 1 सितंबर को मौत को गले लगा लिया. परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 14 सितंबर 2026 को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है. मामले में भाजपा ने विधायक रविकांत, विधायक रविंद्र नेगी, पार्षद प्रियंका गौतम और पूर्व उपमहापौर राजकुमार ढिल्लों की चार सदस्यीय टीम द्वारा परिवार से संपर्क करने और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में मदद करने का दावा किया है.
Delhi: BJP Delhi President Harsh Malhotra, on the suicide of sanitation worker Deepak in Trilokpuri, says, "AAP councillor Vijay Kumar from Trilokpuri exploited and mentally harassed a sanitation worker, Valmiki brother, through financial exploitation. The victim, distressed,… pic.twitter.com/cSPoAPj8H4— IANS (@ians_india) September 17, 2026
हर्ष मल्होत्रा ने AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार से विजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने त्रिलोकपुरी विधायक कुलदीप कुमार पर भी मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाया. मामले में पुलिस जांच जारी है और पार्षद विजय कुमार का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी.
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