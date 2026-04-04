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मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में अल फलाह यूनिवर्सिटी के जावेद अहमद सिद्दीकी 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में

नई दिल्लीः दिल्ली के साकेत कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में गिरफ्तार अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को 17 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. एडिशनल सेशंस जज शीतला चौधरी प्रधान ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे मामले में जावेद अहमद सिद्दीकी को 24 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने 25 मार्च को इस मामले में सिद्दीकी को आज की ईडी हिरासत में भेजा था.

ये मामला दिल्ली के मदनपुर खादर गांव स्थित खसरा नंबर 792 में 1.14 एकड़ भूमि के विवाद से जुड़ा है. ईडी के मुताबिक इस भूमि की कीमत 45 करोड़ रुपये है जबकि दस्तावेज पर इसकी कीमत 75 लाख अंकित है.

जावेद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने 18 नवंबर 2025 को पहले मामले में गिरफ्तार किया था. फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किला ब्लास्ट के बाद से ही जांच एजेंसियों के रडार पर था. लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से पाया गया जिसके बाद इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच शुरु की गई.