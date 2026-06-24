दिल्ली की सड़कों का बदलेगा स्वरूप: 657.99 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी, अब 'जोनवार' होगा कायाकल्प
दिल्ली में पहली बार पारंपरिक सड़क-वार टेंडर प्रणाली को बदलकर ‘जोनवार कॉम्पोजिट टेंडर प्रणाली’ लागू की जा रही है.
Published : June 24, 2026 at 7:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों को नई मजबूती, सुरक्षा और आधुनिक पहचान देने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है. बुधवार को आयोजित व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की एक बैठक में राजधानी की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 657.99 करोड़ रुपये की भारी-भरकम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के कुल 270.63 किलोमीटर लंबे प्रमुख मार्गों का कायाकल्प किया जाएगा.
पहली बार लागू होगी जोनवार कॉम्पोजिट टेंडर प्रणाली
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली में पहली बार पारंपरिक सड़क-वार टेंडर प्रणाली को बदलकर ‘जोनवार कॉम्पोजिट टेंडर प्रणाली’ लागू की जा रही है. यह व्यवस्था प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि इससे निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित होगी. इस नई कार्यप्रणाली से न केवल बड़े और प्रतिष्ठित निर्माणकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बल्कि आधुनिक मशीनरी और नवीन तकनीकों का भी प्रभावी ढंग से उपयोग हो सकेगा.
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में ₹657 करोड़+ की लागत से 270 किमी से ज्यादा सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा राजधानी में पहली बार जोनवार कॉम्पोजिट टेंडर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया।— CMO Delhi (@CMODelhi) June 24, 2026
🟠 पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली के… pic.twitter.com/a8QoG8BvZw
आधुनिक तकनीकी और गुणवत्ता पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, परियोजना के तहत सड़कों के निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा. इसमें कोल्ड मिलिंग (पुरानी परत को मशीन से हटाना), डेंस बिटुमिनस मैकाडम (DBM) और बिटुमिनस कंक्रीट (BC) की परतों का उपयोग किया जाएगा ताकि सड़क की संरचनात्मक मजबूती बनी रहे. इसके अलावा रोड मार्किंग, आधुनिक फर्नीचर (साइन बोर्ड और रिफ्लेक्टर), और बारिश के पानी की निकासी के लिए बेहतर कर्ब चैनल जैसी सुविधाओं को भी जोड़ा जाएगा.
48 घंटे में गड्ढा भरने का लक्ष्य, पांच साल की जवाबदेही
सरकार ने कार्यों में पारदर्शिता और दीर्घकालिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'डिफेक्ट लाइबिलिटी अवधि' को पांच वर्ष निर्धारित किया है. मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि यदि इस अवधि के दौरान सड़क पर कोई गड्ढा होता है, तो उसे अधिकतम 48 घंटे के भीतर भरा जाना अनिवार्य होगा. कार्यों की निगरानी के लिए जियो-टैग्ड फोटोग्राफ्स के साथ जीएसडीएल व डीपीएमजी पोर्टल पर नियमित अपडेट दिए जाएंगे. साथ ही, सीएसआईआर-सीआरआरआई और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएगा, ताकि निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो. अक्टूबर 2026 तक इस पूरे कार्य को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है.
पर्यावरण संरक्षण और धूल नियंत्रण पर कड़ा पहरा
दिल्ली की सड़कों के सुदृढ़ीकरण का यह प्रोजेक्ट केवल यातायात तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण के प्रति सरकार की चिंता को भी दर्शाता है. निर्माण के दौरान धूल नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा. टेंडरों की शर्तों को भी इसी प्रकार तैयार किया गया है कि निर्माण कार्य से वायु प्रदूषण न्यूनतम रहे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बेहतर सड़कें न केवल यात्रा को आसान बनाएंगी, बल्कि धूल प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होंगी. इस बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
पीडब्ल्यूडी के तीन प्रमुख मेंटेनेंस जोनों में कार्य का विभाजन
- पूर्वी मेंटेनेंस जोन: 58.292 किलोमीटर सड़कों के लिए 147.08 करोड़ रुपये.
- उत्तरी मेंटेनेंस जोन: 104.42 किलोमीटर सड़कों के लिए 247.31 करोड़ रुपये.
- दक्षिणी मेंटेनेंस जोन: 107.92 किलोमीटर सड़कों के लिए 263.61 करोड़ रुपये.
ये भी पढ़ें: