दिल्ली दंगा मामला: कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीन आरोपियों को किया बरी, सबूतों के अभाव में फैसला
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और गैरकानूनी जमावड़े के आरोप में तीन लोगों को बरी कर दिया है.
Published : February 26, 2026 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के तीन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण कुमार सिंह ने तीनों को बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें सागर, देवेंद्र गौतम और अनमोल शामिल हैं। तीनों पर दंगा करने, आगजनी करने, डकैती और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के प्रवाधानों के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था.
कोर्ट ने तीनों को बरी करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जा सकता जिससे उनका दोष साबित हो. ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है और उन्हें सभी आरोपों से बरी किया जाता है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी 25 फरवरी 2020 को सोनिया विहार इलाके के पास मिलन गार्डेन में दंगा करने वाली भीड़ का हिस्सा थे. इस मामले में सोनिया विहार थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 188, 427, 435, 436, 380 और 395 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष ने पीडब्ल्यूडी विभाग के सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया था. इस फुटेज को हार्ड डिस्क में रखा गया था, जिसे बाद में फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया था. फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है.
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किया था वो दोषपूर्ण था और उसे ट्रायल के दौरान दोबारा पेश करने की अनुमति देना साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे में वीडियो फुटेज को साक्ष्य के तौर पर मान्यता नहीं दी जा सकती है. बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.
