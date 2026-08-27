दिल्ली दंगा मामला: 32 वर्षीय स्क्रैप डीलर की मौत में 13 आरोपी बरी, कोर्ट ने कहा- पुख्ता सबूत नहीं
दिल्ली दंगों के दौरान स्क्रैप डीलर की मौत मामले में कोर्ट ने 13 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया.
Published : August 27, 2026 at 10:24 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान 32 वर्षीय स्क्रैप डीलर की मौत से जुड़े मामले में 13 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर साबित करने में विफल रहा.
महज किसी भीड़ का हिस्सा होना पर्याप्त आधार नहीं
कोर्ट ने कहा कि किसी भी गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह समर्थन नहीं किया. अभियोजन के अनुसार, करीब 250 लोगों की गैरकानूनी भीड़ दंगों के दौरान आगजनी, हत्या और डकैती जैसी घटनाओं में शामिल थी. हालांकि, अदालत ने कहा कि महज किसी भीड़ का हिस्सा होना इस बात का पर्याप्त आधार नहीं है कि संबंधित व्यक्ति घातक हथियारों से लैस था या उसने हिंसक वारदात को अंजाम दिया. मामले में पुलिस ने देवेश राजपूत को चश्मदीद गवाह के तौर पर पेश किया था, लेकिन वह अदालत में अपने पहले के बयान से मुकर गया. अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने कुछ आरोपियों की पहचान जरूर की, लेकिन वे यह स्पष्ट नहीं कर सके कि इन आरोपियों ने स्क्रैप डीलर की हत्या की थी या वे डकैती और आगजनी की घटनाओं में शामिल थे.
अदालत ने कथित हेट स्पीच और धार्मिक नारों के आरोपों पर भी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि भीड़ द्वारा ‘जय सियाराम’ और ‘हर-हर महादेव’ जैसे नारे लगाए जाने मात्र से अपराध साबित नहीं होता, जब तक यह नहीं दिखाया जाए कि इन नारों के जरिए किसी कानून का उल्लंघन किया गया. अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगजनी, डकैती या हत्या में प्रत्यक्ष संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य सामने नहीं आया है. ऐसे में संदेह का लाभ देते हुए सभी 13 आरोपियों को बरी किया जाता है. बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए थे.
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