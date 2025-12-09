ETV Bharat / state

दिल्ली दंगा मामला: आरोपी उमर खालिद ने बहन की शादी के लिए मांगी अंतरिम जमानत

उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों की कथित साजिश के आरोप में 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था, तब से वो हिरासत में है.

दिल्ली दंगा के आरोपी उमर खालिद
दिल्ली दंगा के आरोपी उमर खालिद (फाइल फोटो)
Published : December 9, 2025 at 8:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद ने परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई याचिका पर 11 दिसंबर को अगली सुनवाई करेंगे. उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत की मांग की है. उमर खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है.

बता दें कि उमर खालिद समेत दूसरे सह-आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को परिवार में शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर 2024 को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने 3 जनवरी को सरेंडर कर दिया था. 2024 में अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे.

कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे. अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे.

दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश का आरोप: बता दें कि उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था, तब से वो हिरासत में है. दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे.

संपादक की पसंद

