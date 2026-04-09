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दिल्ली दंगे के आरोपी खालिद सैफी को परिवार की शादी में शामिल होने के लिए छह दिनों की अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी खालिद सैफी को अपनी भांजी और भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए छह दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी के भतीजे की बारात और निकाह 16 अप्रैल को होना है और भतीजे और भांजी का रिसेप्शन 19 अप्रैल को होना है. दोनों समारोह महत्वपूर्ण हैं इसलिए इन्हीं दोनों समारोहों में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिरुद्ध मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता बार-बार ऐसे समारोहों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करता है. इसके पहले 13 अक्टूबर 2025 और 19 जनवरी 2026 को खालिद सैफी को अपने परिवार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी.

कोर्ट ने खालिद सैफी को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जाने को कहा. कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहने का आदेश दिया. कोर्ट ने खालिद सैफी को निर्देश दिया कि वो अंतरिम जमानत के दौरान गवाहों से दूर रहे और साक्ष्यों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करे.

