ETV Bharat / state

साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दंगों में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टली

एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

राऊज एवेन्यू कोर्ट।
राऊज एवेन्यू कोर्ट। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 8, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मोहम्मद इलियास की ओऱ से पेश वकील सनावर चौधरी और क्षितिज सिंह ने कोर्ट से कहा कि 13 मार्च के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को करने का आदेश दिया.

मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने 13 मार्च को कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था. इसके पहले एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इस आदेश को कपिल मिश्रा ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सेशंस कोर्ट ने कपिल मिश्रा की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को निरस्त कर दिया था.

इस बीच, पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया का ट्रांसफर हो गया. अब ये मामला मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार के समक्ष चल रहा है. अश्विनी पंवार ने एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दिया है. अब इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य पेश किए जाएंगे.

इसके पहले कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा था कि या तो जांच अधिकारी ने कपिल मिश्रा के खिलाफ कोई जांच नहीं की या उसने कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों को छिपाने की कोशिश की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी कपिल मिश्रा सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उसके बारे में ज्यादा जांच की जरुरत है, क्योंकि ऐसे लोग जनता के मत को सीधे-सीधे प्रभावित करते हैं. सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को संविधान के दायरे में रहने की उम्मीद की जाती है. कपिल मिश्रा ने 2025 के विधानसभा चुनाव में करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज की थी जिसके बाद दिल्ली सरकार के कानून मंत्री बनाये गए थे.

ये भी पढ़ेंः

TAGGED:

KAPIL MISHRA FIR HEARING
ROUSE AVENUE COURT KAPIL MISHRA
DELHI RIOTS 2020 FIR
KAPIL MISHRA HATE SPEECH CASE
KAPIL MISHRA DELHI RIOTS CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.