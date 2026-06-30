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दिल्ली मेट्रो की नई पहल: पटेल चौक स्टेशन पर खुला 'दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन सेंटर', जानें टाइमिंग व खास बातें

दिल्ली रिज के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए इसे सराहनीय प्रयास बताया गया. कैसे मिलेगी एंट्री और क्या है टिकट का मूल्य, जानें..

दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन सेंटर की हुई शुरुआत
दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन सेंटर की हुई शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 7:23 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली व एनसीआर की जीवनरेखा कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने राजधानी को एक नया पर्यावरण अनुकूल उपहार दिया है. दिल्ली मेट्रो ने आज पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन सेंटर (डीआरआईसी) की शुरुआत की है. इस विशेष केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के ग्रीन लंग्स कहे जाने वाले दिल्ली रिज क्षेत्र की अनूठी पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) विशेषताओं को प्रदर्शित करना व आम जनता के बीच इसके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय गुणों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

इस केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश गोयल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. उनके साथ दिल्ली सरकार के वन व वन्यजीव विभाग के मुख्य वन संरक्षक डॉ. पी. विश्वकन्नन सम्मानित अतिथि (गेस्ट ऑफ ऑनर) के रूप में शामिल हुए. इस दौरान डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार भी मौजूद रहे.

बताया सराहनीय प्रयास: उद्घाटन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि चंद्र प्रकाश गोयल ने कहा कि दिल्ली रिज इंटरप्रिटेशन सेंटर उन उत्साही लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो दिल्ली के रिज के इतिहास व विरासत के बारे में जानना चाहते हैं. आने वाले दिनों में रिज क्षेत्रों में कई सकारात्मक विकास देखने को मिलेंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि उन बदलावों व विकास को इस इंटरप्रिटेशन सेंटर के पैनल और प्रदर्शनियों में भी शामिल किया जाएगा. आम जनता को इस अत्यधिक संवेदनशील दिल्ली रिज के संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए यह केंद्र एक बेहतरीन व सराहनीय प्रयास है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ तैयार: यह सेंटर न सिर्फ दिल्ली के समृद्ध पर्यावरण को दर्शाता है, बल्कि नागरिकों को दिल्ली के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में रिज की अहम भूमिका के बारे में शिक्षित भी करता है. बता दें कि, इस केंद्र की स्थापना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की सिफारिशों के बाद की गई है. डीएमआरसी हमेशा से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहा है. इस केंद्र की शुरुआत दिल्ली की प्राकृतिक विरासत के बारे में जागरूकता फैलाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है.

ऐसे कर सकेंगे प्रवेश: डीएमआरसी के प्रधान कार्यकारी निदेशक, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, अनुज दयाल के मुताबिक अगर आप दिल्ली के इस ग्रीन लंग्स के इतिहास व इसकी खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं तो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचे. मंगलवार से रविवार (सोमवार व सरकारी छुट्टियों पर बंद) सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक यह सेंटर खुला रहेगा. मेट्रो से यात्रा न करने वाले यात्रियों के लिए टिकट का मूल्य 11 रुपये रखा गया है. अगर कोई विजिटर इस केंद्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वह डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस लिंक के माध्यम से पूरी डिटेल देख सकता है. दिल्ली मेट्रो की इस अनूठी पहल से अब सफर करने वाले यात्रियों के साथ-साथ पर्यावरण प्रेमियों व छात्रों को भी दिल्ली के जंगलों, वनस्पतियों और जीवों के बारे में बेहद किफायती दाम पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा.

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