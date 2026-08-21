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दिल्‍ली में रिटायर्ड कर्नल से 15.50 लाख की ठगी, डिजिटल अरेस्ट गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा

दिल्‍ली पुलिस ने रिटायर्ड इंडियन आर्मी कर्नल से 15 लाख 50 हजार रुपये की ठगी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

digital arrest in delhi
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2026 at 10:45 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्‍ली पुलिस की साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए रिटायर्ड इंडियन आर्मी कर्नल से 15 लाख 50 हजार रुपये की ठगी के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी साइबर ठगों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते थे. इस नेटवर्क के तार कंबोडिया और यूएई के दुबई तक जुड़े होने की बात सामने आई है.

पीड़ित रिटायर्ड आर्मी कर्नल दिल्ली के मुनिरका एन्क्लेव के रहने वाले हैं. 15 अप्रैल 2026 को उन्हें एक फोन आया. फोन करने वाले ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस के आदेश पर उनका मोबाइल नंबर बंद होने वाला है. इसके बाद कॉल दूसरे नंबर पर ट्रांसफर की गई, जहां आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया. आरोपी ने पीड़ित को डराया कि उनके नाम से मुंबई में एक अवैध बैंक अकाउंट खोला गया है और उसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, निवेश धोखाधड़ी और आतंकी फंडिंग में किया जा रहा है. इसके बाद फर्जी ईडी वारंट, कोर्ट के दस्तावेज और बॉम्बे हाईकोर्ट और आरबीआई के नाम से फर्जी कागजात भेजे गए.

कुमार अभिषेक, एडिशनल डीसीपी-II, साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट (ETV Bharat)

डिजिटल अरेस्ट किए जाने का दावा

पीड़ित और उनकी पत्नी को डिजिटल अरेस्ट किए जाने का दावा किया गया. लगातार मानसिक दबाव बनाकर आरोपियों ने उनकी संपत्ति की जानकारी ली और आरबीआई के कथित निर्देशों का हवाला देते हुए 15 लाख 50 हजार रुपये एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए.एडिशनल डीसीपी-II कुमार अभिषेक के मुताबिक, साइबर पुलिस ने इस मामले में रकम के मनी ट्रेल और बैंक अकाउंट की जांच की. जांच में सामने आया कि ठगी की रकम लुधियाना के एक करंट अकाउंट में पहुंची थी. इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने अकाउंट होल्डर सरबजीत तक पहुंच बनाई.

पुलिस के मुताबिक, सरबजीत ने अपना करंट अकाउंट सूरज को दिया था. सूरज ने टेलीग्राम के जरिए नरेश उर्फ लकी से संपर्क किया. बैंक अकाउंट की किट नरेश तक पहुंचाई गई और इसके बाद यह अकाउंट साइबर फ्रॉड ऑपरेटरों को उपलब्ध कराया गया. जांच में बैंक में काम करने वाले संदीप की भूमिका भी सामने आई. इसके बाद पुलिस ने राजस्थान में नरेश उर्फ लकी को गिरफ्तार किया.

पूछताछ में कथित तौर पर सामने आया कि वह टेलीग्राम के जरिए बैंक अकाउंट हासिल करता था और इन्हें कंबोडिया तथा यूएई-दुबई में बैठे साइबर फ्रॉड ऑपरेटरों तक पहुंचाता था. यानी इस पूरे नेटवर्क में बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने से लेकर उन्हें विदेश में बैठे साइबर ठगों तक पहुंचाने की पूरी सप्लाई चेन काम कर रही थी.

पुलिस की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. जिस बैंक अकाउंट में रिटायर्ड कर्नल की 15 लाख 50 हजार रुपये की रकम पहुंची थी, वह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 17 शिकायतों से जुड़ा पाया गया है. इन मामलों में करोड़ों रुपये के संदिग्ध साइबर फ्रॉड ट्रांजैक्शन सामने आए हैं.पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है,लुधियाना निवासी सरबजीत, सूरज और संदीप, जबकि चौथा आरोपी राजस्थान के सीकर का रहने वाला नरेश उर्फ लकी है. इनके कब्जे से चार मोबाइल फोन और छह सिम कार्ड बरामद किए गए हैं.

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