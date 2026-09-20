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दिल्ली में लोगों का गर्मी से हाल बेहाल, जाने कैसा रहेगा आज का तापमान?

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है.मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज 20 सितंबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है. दोनों तापमान अधिकतर जगह सामान्य के आसपास रहेंगे. सुबह के समय हवा उत्तर-पूर्व दिशा से करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार कल शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा.हालांकि मौसम विभाग की तरफ से हल्की बूंदाबांदी और बारिश का अनुमान जताया गया था लेकिन बारिश नहीं हुई.



केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.