रोजगार से लेकर महिला सुरक्षा सबका रखा गया ध्यान, बजट 2026 पर दिल्ली की जनता ने कही ये बातें

बजट को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. जानिए दिल्ली के लोगों की इस बार के बजट पर राय.

दिल्ली की जनता ने बजट पर दी प्रतिक्रिया
दिल्ली की जनता ने बजट पर दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: संसद में रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया. इस बार जहां कैंसर की दवाएं, मोबाइल, सोलर पैनल आदि सस्ते हए हैं, वहीं शराब, खनिज और इंडस्ट्रियल सामान व मशीनरी सहित अन्य कुछ चीजें महंगी हुई हैं. इसपर दिल्ली के लोगों से ईटीवी भारत ने पड़ताल की कि उन्हें इस साल का बजट कैसा लगा.

अवनीश नामक व्यक्ति ने कहा कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे सामान्य वर्ग को सीधा फायदा मिले. बजट में कैंसर की दवाइयों को सस्ता करने की बात कही गई है. जो सराहनीय कदम है. शुरुआती तौर पर यह बजट अच्छा कहा जा सकता है. वहीं गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने कहा कि इतिहास में पहली बार जलमार्ग से बड़े स्तर पर व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है. इस योजना से देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

जानें दिल्ली की जनता ने बजट पर क्या कहा (ETV Bharat)

आम लोगों के लिए बढ़िया बजट: उनके अलावा रुचि अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं लेकर आई है और इस बजट में भी महिलाओं पर खास फोकस किया गया है. कुल मिलाकर यह बजट अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला है. वहीं सोरज प्रकाश चतुर्वेदी ने कहा कि मेडिसिन और हेल्थ सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है. बजट मध्यम वर्ग और आम लोगों के लिए पीसफुल बजट है. उधर शेखर गहलोग नामक व्यक्ति ने कहा कि बजट में युवाओं की जरूरतों को समझा गया है. युवाओं में देश और विदेश घूमने की इच्छा होती है. टैक्स स्लैब में राहत देकर सरकार ने इस दिशा में अच्छा कदम उठाया है.

अब होगा समाधान: वहीं बजट में हायर एजुकेशन स्टेम संस्थानों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने के निर्णय से भी महिलाएं खुश नजर आईं. बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्टेम संस्थानों में पढ़ाई करने और लैब वर्क के लंबे घंटे होने की वजह से लड़कियों के लिए मुश्किलें होती है. नए हॉस्टल बन जाने से इन महिलाओं को स्टडीज के दौरान होने वाली दिक्कतों का समाधान मिल जाएगा.

ऐसा मुद्दा उठाना सराहनीय: इसपर दिल्ली की स्नेहलता ने कहा कि जिस तरह गर्ल्स हॉस्टल बनाने की बात कही गई है, छात्राओं को काफी मदद मिलेगी. गर्ल्स हॉस्टल के बनने से बाहर से आकर पढ़ने वाली महिलाएं सुरक्षित वहां रह सकेंगी. बजट में ऐसे मुद्दे पर बात किया जाना अच्छा लगा. वहीं सीमा ने कहा कि जिस तरह से बजट में गर्ल्स हॉस्टल पर बात की गई, अच्छा लगा. गर्ल्स हॉस्टल बनाने की पहल अच्छी है, क्योंकि अभी तक महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा गया था.

DELHI RESIDENT REACT ON BUDGET 2026
UNION BUDGET 2026
केंद्रीय बजट 2026
UNION BUDGET 2026

