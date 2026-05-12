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दिल्ली: PM मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर मिली-जुली प्रतिक्रिया, जनता ने जताई अलग-अलग राय

पीएम की तेल और ईंधन बचत की अपील पर दिल्ली की जनता ने अलग -अलग प्रतिक्रिया दी. जानिए लोगों ने ईटीवी भारत से क्या कहा

पीएम की ईंधन बचत की अपील पर जनता ने अलग -अलग प्रतिक्रिया दी
पीएम की ईंधन बचत की अपील पर जनता ने अलग -अलग प्रतिक्रिया दी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 12, 2026 at 7:24 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा ईंधन बचाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अधिक उपयोग की अपील का लोगों में मिला-जुला असर देखने को मिल रहा हैं. इस अपील की पड़ताल करने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने विवेक विहार, कड़कड़डूमा और आनंद विहार स्थित पेट्रोल पंपों पर लोगों से बातचीत की. लोगों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार रखे किसी ने इसे देशहित और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा, तो किसी ने आम जनता की सुविधाओं और रोजगार पर असर की चिंता जताई.

पीएम की अपील पर जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया : एडवोकेट मुकुल कुमार ने कहा कि ईंधन बचाने का मतलब केवल लोगों से वाहन कम चलाने की अपील करना नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों पर काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों की रोज़ी-रोटी भी इससे प्रभावित होगी. साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि यदि अंतरराष्ट्रीय संकट और आयात में दिक्कत की आशंका थी, तो सरकार को पहले से पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था करनी चाहिए थी.

पीएम की ईंधन बचत की अपील पर जनता ने अलग -अलग प्रतिक्रिया दी (Etv Bharat)

सुविधा और समय की बचत के लिए प्राइवेट व्हीकल का उपयोग : पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर लोगों की राय मिली-जुली रही कई लोगों ने माना कि दिल्ली में मेट्रो और बस जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन अभी भी वह स्तर नहीं है कि हर व्यक्ति निजी वाहन छोड़ सके. उनका कहना था कि सुविधा और समय की बचत के कारण लोग प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं.

मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग से ईंधन की बचत : शिव सिंह नाम के एक नागरिक ने कहा कि सड़कों पर ट्रैफिक और पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगातार बढ़ रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि छोटी-छोटी दूरी के लिए भी लोग अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, जबकि मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि पेट्रोल-डीजल की बचत हो सके.

नेताओं को भी रैलियों और यात्राओं में कटौती करनी चाहिए : वहीं धर्मजीत नाम के एक व्यक्ति ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि आम जनता से ईंधन बचाने की अपील की जा रही है, तो नेताओं को भी अपनी रैलियों और यात्राओं में कटौती करनी चाहिए तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग से प्रदूषण में आएगी कमी : दूसरी ओर कई लोगों ने इस पहल को सकारात्मक बताया. एक नागरिक ने कहा कि दिल्ली में लोग तेजी से ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों की ओर बढ़ रहे हैं. उनका मानना है कि कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल न केवल ईंधन बचाएगा बल्कि प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा.

देश को मिली चुनौती में हर नागरिक को देना चाहिए योगदान: सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के लिए कार्यरत वकील मयंक शर्मा ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि यदि देश किसी चुनौती का सामना कर रहा है तो नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह अपना योगदान दे. उन्होंने कहा कि इससे देश की प्रगति और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा.

पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा और समय को और बेहतरी की जरूरत : दिल्ली की जनता की राय में मतभेद जरूर दिखाई दिए, लेकिन अधिकांश लोगों ने माना कि ईंधन बचत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवी की दिशा में बढ़ना भविष्य की आवश्यकता है लोगों का कहना है कि यदि सुविधाओं में और सुधार किया जाए तो राजधानी की बड़ी आबादी निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन को अपना सकती है

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