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ग्रीन पटाखों की इजाजत से दिल्लीवालों में खुशी, बोले- इस बार धूमधाम से मनाएंगे दिवाली

ग्रीन पटाखों की इजाजत से दिल्लीवालों में खुशी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मिलने से दिल्ली के लोगों में खुशी का माहौल है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों का कहना है कि अब वे रोशनी के त्योहार को पहले की तरह उत्साह और उल्लास के साथ मना सकेंगे. खासकर बच्चों में पटाखे जलाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

दिल्ली के कई लोगों ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि दिवाली साल का सबसे बड़ा त्योहार है और पटाखे इसकी खुशियों का एक हिस्सा रहे हैं. लंबे समय से पटाखों पर प्रतिबंध के कारण बच्चों को निराशा होती थी, लेकिन ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने से इस बार त्योहार का उत्साह बढ़ गया है. लोगों का कहना है कि ग्रीन पटाखों को पर्यावरण के लिहाज से बेहतर विकल्प माना जाता है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि इनके इस्तेमाल से प्रदूषण को कम रखने में मदद मिलेगी और लोग त्योहार भी मना सकेंगे. हालांकि, लोगों ने यह भी कहा कि पटाखे जलाते समय निर्धारित नियमों और समय का पालन करना जरूरी है.