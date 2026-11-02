ग्रीन पटाखों की इजाजत से दिल्लीवालों में खुशी, बोले- इस बार धूमधाम से मनाएंगे दिवाली
ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली अनुमति ने दिल्ली में दिवाली की तैयारियों और उत्साह को नई ऊर्जा दी है.
Published : November 2, 2026 at 8:33 PM IST
नई दिल्ली: दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मिलने से दिल्ली के लोगों में खुशी का माहौल है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों का कहना है कि अब वे रोशनी के त्योहार को पहले की तरह उत्साह और उल्लास के साथ मना सकेंगे. खासकर बच्चों में पटाखे जलाने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
दिल्ली के कई लोगों ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि दिवाली साल का सबसे बड़ा त्योहार है और पटाखे इसकी खुशियों का एक हिस्सा रहे हैं. लंबे समय से पटाखों पर प्रतिबंध के कारण बच्चों को निराशा होती थी, लेकिन ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने से इस बार त्योहार का उत्साह बढ़ गया है. लोगों का कहना है कि ग्रीन पटाखों को पर्यावरण के लिहाज से बेहतर विकल्प माना जाता है. ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि इनके इस्तेमाल से प्रदूषण को कम रखने में मदद मिलेगी और लोग त्योहार भी मना सकेंगे. हालांकि, लोगों ने यह भी कहा कि पटाखे जलाते समय निर्धारित नियमों और समय का पालन करना जरूरी है.
ग्रीन पटाखों की इजाजत से दिल्लीवालों में खुशी
बच्चों में भी फैसले को लेकर खुशी है. उनका कहना है कि इस बार वे परिवार के साथ दिवाली मनाने के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने का आनंद ले सकेंगे. वहीं, अभिभावकों का मानना है कि त्योहार की खुशियों के साथ पर्यावरण और सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है. कुल मिलाकर, ग्रीन पटाखों को लेकर मिली अनुमति ने दिल्ली में दिवाली की तैयारियों और उत्साह को नई ऊर्जा दी है. अब लोगों की कोशिश रहेगी कि वे खुशियों के इस पर्व को जिम्मेदारी और सावधानी के साथ मनाएं.
''इस बार धूमधाम से मनाएंगे दिवाली''
सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद ग्रीन पटाखे जलाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. लोगों का मानना है कि दिवाली पर पटाखे जलाने की परंपरा और उत्साह दोनों बने रहने चाहिए. वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को लेकर चिंतित लोगों का कहना है कि ग्रीन पटाखे होने के बावजूद प्रदूषण और ध्वनि से जुड़ी चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ऐसे में नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. RWA प्रेसिडेंट रामदास सिंह ने कहा कि अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा और दिवाली ऐसा त्यौहार है, जिसे हमें हर्ष उल्हास के साथ मनाना चाहिए़. हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करते हैं.
बता दें कि बीते कई सालों से1 दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है. इसके चलते दिवाली के मौके पर आतिशबाजी करने के शौकीन लोगों को मायूस होना पड़ता था. खासकर बच्चों के लिए यह थोड़ा निराशाजनक रहता था क्योंकि साल में एक बार आने वाले इस त्योहार पर पटाखे जलाने की खुशी उनके लिए कुछ अलग ही मायने रखती है.
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