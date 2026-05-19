दिल्ली-NCR वाले भीषण गर्मी के लिए रहे तैयार, IMD ने गर्मी को लेकर जारी किया अलर्ट
मौसम विभाग का अनुमान है मंगलवार को अधिकतम तापमान 43 से 45 और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है
Published : May 19, 2026 at 7:11 AM IST|
Updated : May 19, 2026 at 7:16 AM IST
नई दिल्ली: दिल्लीवालों के लिए अगले कुछ दिन भारी बीतने वाले हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार दिन दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रह सकती है. इस दौरान गर्म हवा के थपेड़ों और कड़ी धूप के चलते लोगों को भीषण गर्मी का अहसास होगा.
सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.0 डिग्री अधिक 43.4 डिग्री दर्ज किया गया. यह इस सीजन का अभी तक का सर्वाधिक है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हवा में नमी का स्तर 57 से 19 प्रतिशत रहा. 44.6 डिग्री के साथ आयानगर दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा.
VIDEO | Delhi: Morning visuals from India Gate, Kartavya Path areas.#WeatherUpdate #Delhi— Press Trust of India (@PTI_News) May 19, 2026
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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158, गुरुग्राम में 162, गाजियाबाद में 145, ग्रेटर नोएडा में 154 और नोएडा में 138 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300। के बीच में बना हुआ है.
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