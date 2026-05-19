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दिल्ली-NCR वाले भीषण गर्मी के लिए रहे तैयार, IMD ने गर्मी को लेकर जारी किया अलर्ट

सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.0 डिग्री अधिक 43.4 डिग्री दर्ज किया गया. यह इस सीजन का अभी तक का सर्वाधिक है. न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री कम 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. हवा में नमी का स्तर 57 से 19 प्रतिशत रहा. 44.6 डिग्री के साथ आयानगर दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा.

नई दिल्ली: दिल्लीवालों के लिए अगले कुछ दिन भारी बीतने वाले हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार दिन दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रह सकती है. इस दौरान गर्म हवा के थपेड़ों और कड़ी धूप के चलते लोगों को भीषण गर्मी का अहसास होगा.

मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 43 से 45 और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. जबकि, हवा की गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है. अगले चार दिनों के बीच दिल्ली में भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने चार दिनों का येलो अलर्ट भी जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो चार दिनों तक कमोवेश ऐसा ही मौसम बना रहेगा.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 187 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 158, गुरुग्राम में 162, गाजियाबाद में 145, ग्रेटर नोएडा में 154 और नोएडा में 138 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300। के बीच में बना हुआ है.

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